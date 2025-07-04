Дерматологи розповіли, що і чому потрібно їсти, щоб уберегтися від сонця та знизити ризик раку шкіри

Профілактика раку шкіри

Реклама

Рак шкіри є однією з найпоширеніших форм онкологічних захворювань у світі. Його основною причиною медики називають надмірне ультрафіолетове (УФ) випромінювання. Проте дослідження останніх років свідчать: окрім зовнішнього захисту — сонцезахисного крему та одягу — важливу роль у профілактиці відіграє і повсякденний раціон.

Як зазначила канадська дерматологиня Гіта Ядав існує один особливо важливий нутрієнт, який може зміцнити природний захист шкіри — це антиоксиданти. Вони здатні боротися з вільними радикалами, які утворюються під впливом УФ-променів і провокують пошкодження ДНК клітин шкіри.

Як антиоксиданти захищають шкіру

Коли шкіра зазнає надмірного впливу сонця, в клітинах починають накопичуватись так звані вільні радикали — нестабільні молекули, що ушкоджують клітинну структуру. Антиоксиданти нейтралізують ці радикали, тим самим зменшуючи ризик запалень, прискореного старіння та навіть ракових мутацій.

Реклама

Окрім цього, деякі антиоксиданти, зокрема антоціаніни, які надають ягодам їхній темний колір, здатні запускати механізми природного самознищення аномальних клітин. Це, на думку фахівців, додатково знижує ризик онкологічних процесів у шкірі.

Найпотужнішим антиоксидантом, який рекомендовано додати до щоденного раціону для підтримки здоров’я шкіри, є лікопен. Цей пігмент міститься переважно в томатах, кавунах і червоному перці. Дослідження показали, що регулярне вживання продуктів із високим вмістом лікопену може забезпечити певний рівень внутрішнього «сонцезахисту» — подібного до SPF 4.

Також важливими антиоксидантами є:

Вітамін С — міститься у цитрусових, ківі, броколі та болгарському перці;

Вітамін Е — наявний у горіхах, насінні та рослинних оліях;

Бета-каротин — джерела: морква, батат, гарбуз, шпинат;

Селен — у бразильських горіхах, рибі, яйцях;

Флавоноїди — особливо багато в чорниці, винограді, яблуках та чаї.

Чи достатньо лише правильного харчування

Докторка Ядав підкреслює, що навіть ідеальний раціон не замінює традиційні методи захисту від сонця. Креми з SPF, головні убори, окуляри з UV-захистом, уникнення полуденного сонця — це першочергові заходи профілактики. Однак антиоксидантна дієта може стати додатковим щитом — особливо влітку.

Реклама

За словами фахівчині, найкращим підходом є поєднання зовнішнього й внутрішнього захисту: «Ваш раціон — це не лише енергія для тіла, а й потужний інструмент захисту клітин. І шкіра — не виняток».

Що варто включити у меню

Дієтологи радять щодня вживати не менше ніж п’ять порцій різнокольорових овочів і фруктів.

Зокрема, особливу увагу варто приділити червоним продуктам (помідори, кавуни), темно-фіолетовим (чорниця, виноград), помаранчевим (морква, гарбуз), а також зеленим листовим овочам (шпинат, броколі).

Жменя горіхів, ложка лляної олії або додавання ягід до сніданку — прості кроки, які можуть мати довготривалий позитивний ефект для вашої шкіри.

Реклама