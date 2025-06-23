Дешева риба, яка містить найменше ртуті та більше Омега-3, ніж волоські горіхи

Корисна риба

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Риба — невід’ємна частина здорового раціону, адже вона є багатим джерелом омега-3 жирних кислот, що підтримують роботу нервової системи, мозку та серця.

Дієтологи рекомендують включати рибу в раціон щонайменше двічі на тиждень. Риба, на відміну від червоного м’яса та птиці, містить значно менше насичених жирів, що робить її чудовим вибором для зниження рівня холестерину.

Проте, багато видів риб можуть містити шкідливу ртуть. На щастя, як стверджують фахівці, існують винятки, і одним з них є оселедець — риба, яка часто недооцінюється, але є справжньою скарбницею корисних речовин при низькому рівні токсинів.

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Ртуть, токсичний метал, може потрапляти в рибу через забруднення води. Хижі риби, що перебувають на вершині харчового ланцюга, накопичують найбільше ртуті. За даними Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA), оселедець містить в середньому лише 0,078 ppm ртуті, що є дуже низьким показником.

Омега-3: оселедець перевершує волоські горіхи

Однією з головних переваг оселедця є його високий вміст омега-3 жирних кислот. Ці незамінні ненасичені жирні кислоти критично важливі для здоров’я серця, мозку та загального стану організму.

Щоб зрозуміти, наскільки оселедець багатий на Омега-3, варто зазначити, що 143-грамове філе атлантичного оселедця містить цілих 2,98 грама омега-3 кислот. Це навіть більше, ніж у такій відомій джерелі Омега-3, як волоські горіхи (близько 2,5 грама на порцію). Такий високий вміст Омега-3 робить оселедець незамінним продуктом для підтримки когнітивних функцій та серцево-судинної системи.

Оселедець для здоров’я мозку дорослих та немовлят

Оселедець підтримує здоров’я мозку, покращує пам’ять та концентрацію. Ключову роль у цьому відіграє докозагексаєнова кислота (ДГК) — омега-3 жирна кислота, необхідна для побудови клітин мозку, особливо важлива для розвитку мозку немовлят.

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Матері, які споживають ДГК-багату дієту, можуть передати цю цінну поживну речовину своїм дітям через грудне молоко. Вживання оселедця під час грудного вигодовування особливо рекомендується, оскільки він забезпечує до 1,6 грама ДГК на порцію.

Користь оселедця

Окрім ДГК та Омега-3, оселедець є джерелом інших важливих поживних речовин:

Йод — важливий компонент, що підтримує розвиток мозку та функцію щитовидної залози.

Залізо. 2 мг на порцію (11% від добової норми дорослої людини), необхідне для пам’яті, концентрації, роботи м’язів та процесів навчання.

Холін. Оселедець забезпечує 22% добової норми цієї речовини. Холін міститься в яєчних жовтках, підтримує пам’ять та допомагає захистити мозок від шкідливих речовин.

Оселедець є чудовим джерелом вітаміну D, який відіграє ключову роль у здоров’ї кісток, імунній системі та загальному самопочутті.

Вітамін B12. Цей вітамін необхідний для вироблення еритроцитів, підтримки нервової системи та метаболізму.

Селен — важливий мікроелемент, що діє як антиоксидант і підтримує функцію щитовидної залози.

Включивши оселедець до свого раціону, ви можете насолоджуватися його численними корисними властивостями, мінімізуючи при цьому ризик, пов’язаний із вмістом ртуті.