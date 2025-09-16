Дев’ять сигналів вашого тіла, що організму терміново не вистачає магнію

Як зрозуміти, що є нестача магнію в організмі / © unsplash.com

Часто люди не отримують його в достатній кількості з їжею, тому важливо поповнювати запаси магнію через харчові добавки, інакше його нестача може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Експерти виділяють основні ознаки, які сигналізують про дефіцит цього елемента.

Перша ознака — порушення ритму серця: занадто швидке або, навпаки, уповільнене серцебиття. Це пояснюється тим, що магній регулює електричні імпульси серця. Друга ознака — підвищений артеріальний тиск, адже мінерал безпосередньо впливає на його контроль.

Недостатній рівень магнію також відображається на психічному стані. Дослідження показують, що прийом магнієвих добавок допомагає зменшити депресивні настрої та стабілізувати емоційний фон.

Ще один сигнал дефіциту — ранкове нездужання, яке особливо часто відчувають вагітні жінки. Часті м’язові судоми теж свідчать про нестачу магнію: мінерал допомагає м’язам розслаблятися, а без нього вони перебувають під постійною напруженістю.

Жінки можуть відчути дефіцит магнію через різкі перепади настрою перед або після менструації. Постійна втома й відчуття виснаження також пов’язані з нестачею цього мінералу, адже магній відіграє важливу роль у виробленні енергії. А ще він впливає на якість сну — без достатньої кількості мінералу можуть виникати проблеми з безсонням. Крім того, дефіцит магнію негативно позначається на роботі кишківника, оскільки мінерал підтримує травлення і перистальтику.

Фахівці радять щодня споживати 320–420 мг магнію. Найбільше його міститься в гарбузовому насінні, насінні чіа, мигдалі, кеш’ю, шпинаті, броколі, бананах і картоплі.