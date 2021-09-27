Деякі напої впливають на результат ПЛР-тесту - дослідження

Вживання таких безалкогольних напоїв, як кока-кола, оранж, енергетиків чи алкоголю (горілка, віскі та бренді) може призвести до хибного результату ПЛР-тесту.

Група дослідників Тюбінгенського університету (Німеччина) нещодавно опублікувала дослідження в Міжнародному журналі інфекційних хвороб, в якому відзначили, що ПЛР-тести чутливі до деяких інгредієнтів звичних для нас напоїв.

"Ми помітили, що вживання таких безалкогольних напоїв, як кока-кола, оранж, енергетиків, таких алкогольних напоїв, як горілка, віскі та бренді, а також газована мінеральна вода, викликали хибний результат тестів на коронавірус.

Дослідники пояснили це "зміною рН у напоях, що могло б модулювати функцію антитіл. Вони також додали, що при правильному використанні антиген-теста на COVID-19 його можна вважати надійним.

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