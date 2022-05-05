Діагностика та лікування ВІЛ: як пройти тест за програмою медичних гарантій

Діагностика та лікування ВІЛ: як пройти тест за програмою медичних гарантій

У зоні ризику може опинитись кожен.

Загроза зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) продовжує зберігатися під час війни. Адже люди менше звертаються до лікарів і піддаються більшим загрозам.

Не нехтуйте можливістю пройти тест на ВІЛ та дізнатися більше про профілактику, діагностику та лікування ВІЛ. Адже раннє виявлення інфекції і розпочате лікування дозволяють стримувати розвиток ВІЛ-інфекції в СНІД.

Що сприяє зростанню випадків інфікування під час війни

використання недезінфікованих інструментів, зокрема у військово-польових умовах,

зростання контактів з кров'ю при наданні медичної допомоги,

випадки насилля та незахищений секс

Тест на ВІЛ можна пройти зокрема у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Ви можете звернутися до свого лікаря, якщо підтримуєте з ним зв’язок. Або до будь-якого спеціаліста первинки в тому місці, де ви перебуваєте. Тест — безоплатний.

Нині ВІЛ контролюється медикаментами. Існують препарати для доконтактної (PrEP) та постконтактної профілактики інфекції, а також лікування пацієнтів із встановленим діагнозом (АРТ). Людина, яка приймає ліки, продовжують жити повноцінним життям. Тому навіть при позитивному статусі варто не опускати руки і лікуватися.

У Програмі медичних гарантій є пакет послуг “Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією”. Тобто, пацієнти можуть отримати безоплатне лікування ВІЛ в Україні, повідомляють у Національній службі здоров'я України.

Перелік послуг

Тестування на ВІЛ та післятестове консультування.

Необхідні лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі, визначення вірусного навантаження, обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, інші дослідження за потреби.

Аналіз крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів.

Медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії, видача препаратів, моніторинг побічних реакцій.

Соціальний супровід, психологічна підтримка.

Медичний нагляд дітей до 18 років, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, у яких діагноз на стадії підтвердження: постконтактна профілактика, консультування матері щодо безпечного годування, призначення АРТ дітям з діагнозом ВІЛ.

Консультування членів сім’ї пацієнтів щодо профілактики, консультування з питань планування сім’ї.

Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини.

Перелічені послуги надаються амбулаторно. Отримати їх можна за направленням сімейного лікаря, лікуючого лікаря або звернувшись до медичного закладу самостійно.

Адресу та контакти найближчих медзакладів надасть оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Також рекомендуємо організації, які захищають права пацієнтів з ВІЛ:

“100% Життя” («100% життя» - Мережа ЛЖВ) — найбільша пацієнтська організація в Україні.

“Позитивні жінки” (Позитивні жінки - Positive Women) — благодійна організація, яка допомагає ВІЛ-позитивним жінкам.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.