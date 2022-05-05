Діагностика та лікування ВІЛ: як пройти тест за програмою медичних гарантій

У зоні ризику може опинитись кожен.
Загроза зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) продовжує зберігатися під час війни. Адже люди менше звертаються до лікарів і піддаються більшим загрозам.
Не нехтуйте можливістю пройти тест на ВІЛ та дізнатися більше про профілактику, діагностику та лікування ВІЛ. Адже раннє виявлення інфекції і розпочате лікування дозволяють стримувати розвиток ВІЛ-інфекції в СНІД.
Що сприяє зростанню випадків інфікування під час війни
- використання недезінфікованих інструментів, зокрема у військово-польових умовах,
- зростання контактів з кров'ю при наданні медичної допомоги,
- випадки насилля та незахищений секс
Тест на ВІЛ можна пройти зокрема у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
Ви можете звернутися до свого лікаря, якщо підтримуєте з ним зв’язок. Або до будь-якого спеціаліста первинки в тому місці, де ви перебуваєте. Тест — безоплатний.
Нині ВІЛ контролюється медикаментами. Існують препарати для доконтактної (PrEP) та постконтактної профілактики інфекції, а також лікування пацієнтів із встановленим діагнозом (АРТ). Людина, яка приймає ліки, продовжують жити повноцінним життям. Тому навіть при позитивному статусі варто не опускати руки і лікуватися.
У Програмі медичних гарантій є пакет послуг “Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією”. Тобто, пацієнти можуть отримати безоплатне лікування ВІЛ в Україні, повідомляють у Національній службі здоров'я України.
Перелік послуг
- Тестування на ВІЛ та післятестове консультування.
- Необхідні лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі, визначення вірусного навантаження, обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, інші дослідження за потреби.
- Аналіз крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів.
- Медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії, видача препаратів, моніторинг побічних реакцій.
- Соціальний супровід, психологічна підтримка.
- Медичний нагляд дітей до 18 років, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, у яких діагноз на стадії підтвердження: постконтактна профілактика, консультування матері щодо безпечного годування, призначення АРТ дітям з діагнозом ВІЛ.
- Консультування членів сім’ї пацієнтів щодо профілактики, консультування з питань планування сім’ї.
- Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини.
- Перелічені послуги надаються амбулаторно. Отримати їх можна за направленням сімейного лікаря, лікуючого лікаря або звернувшись до медичного закладу самостійно.
Адресу та контакти найближчих медзакладів надасть оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Також рекомендуємо організації, які захищають права пацієнтів з ВІЛ:
- “100% Життя” («100% життя» - Мережа ЛЖВ) — найбільша пацієнтська організація в Україні.
- “Позитивні жінки” (Позитивні жінки - Positive Women) — благодійна організація, яка допомагає ВІЛ-позитивним жінкам.
Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.
Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.