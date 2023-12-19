Дівчата шоковані: п'ять надзвичайно небезпечних наслідків довгого носіння гель-лаку

Тривале носіння гель-лаку може мати вкрай небезпечні наслідки для здоров'я ваших нігтів.

Наслідки гель-лаку, якщо ви регулярно носите покриття понад дозволеного терміну, включають в себе погіршення стану нігтів та прилеглих тканин.

Ось п'ять проблем, які з'являються після дового носіння покриття на нігтях.

Нігті стають тонкими, ослабленими

Для кращої адгезії гель-лаки вимагають шліфування верхнього шару нігтя. Якщо ви постійно носите покриття, це призводить до того, що нігтьова пластина тоншає, стає слабшою, частіше ламається і сильніше пошкоджується.

Збільшений ризик грибкових інфекцій

Під гель-лаком нігті зовсім не "дихають", що призводить до створення вологого, закритого середовища. Саме таке є ідеальним для розвитку грибкових інфекцій. Негативний ефект підсилюється, якщо носити гель-лак довше призначеного терміну, або наносити покриття на вже пошкоджені нігті.

Поява алергічних реакцій

Деякі компоненти, які використовуються у гель-лаках та в засобах для їхнього видалення, можуть викликати досить сильні алергічні реакції. Зокрема, почервоніння шкіри, свербіж, набряк.

Агресивне видалення

Видалення гель-лаку — це досить агресивний процес, який пошкоджує поверхню нігтів та кутикулу, особливо, якщо проводиться неправильно. Така процедура може стати причиною додаткового травмування нігтьової пластини, її послаблення.

Ушкодження від УФ-променів

Щоб гель-лак полімерізувався, використовують ультрафіолетові лампи. Вони можуть збільшити ризик пошкодження шкіри та призводять до передчасного її старіння через вплив ультрафіолетового випромінювання.

Хоча гель-лаки і пропонують нам естетичну та довговічну привабливість, варто усвідомлювати, що існують також і потенційні негативні наслідки та ризики їх частого використання.

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