Дівчина місяць полоскала рот оливковою олією — ось, що з цього вийшло

Люди вдаються до різних способів, щоб зробити свої зуби білішими. Так, наприклад, одна дівчина цілий місяць полоскала рот оливковою олією.

Бьюті-експертка Анна Бадер вирішила на собі протестити цікавий лайфгак з Мережі і спробувала відбілити зуби за допомогою оливкової олії. Вона полоскала нею ротову порожнину протягом одного місяця. Що з цього вийшло?

Спочатку Анна проконсультувалася з лікарем, тому перед початком експерименту точно знала, чого очікувати. Варто звернути увагу, що під час полоскання ковтати оливкову олію заборонено.

Звичкою дивна процедура у дівчини стала вже за тиждень. Щоранку Анна брала одну столову ложку оливкової олії і 15 хвилин полоскала нею рот. Через чотири тижні вона поділилася з іншими своїми фотографіями "до" та "після", зазначивши, що посмішка дійсно стала трішки білішою.

Результат полоскання ротової порожнини оливковою олією / Фото: Фото з соціальних мереж

Хоча результат не настільки ефективний, як думала дівчина, вона каже, що відчуття свіжості в роті дуже приємне, а тому вона не збирається переривати свій експеримент. Однак для більш приємних смакових відчуттів, Анна вирішила замінити звичайна оливкове масло на інше. Вона придбала спеціальну олію для полоскання ротової порожнини, яку виготовляють з оливкової, але вона відрізняється м'ятним смаком.

Хоча експеримент Анна вважає успішним, вона не впевнена, що її зуби стали білішими лише через оливкову олію. Вона також нагадала, що такі процедури можуть підійти не кожній людині, а тому варто спочатку проконсультуватися у фахівця.

Навіщо полоскати рот оливковою олією

Перед початком експерименту Анна розмовляла з аювердичним фахівцем та головним медичним працівником курорту Barberyn Beach and Waves Ayurveda Resort на Шрі-Ланці доктором Пушпою. Він стверджує, що полоскання ротової порожнини олією — це метод очищення та детоксикації, який позбавляє бактерій слизову оболонку та язик, особливо жиророзчинних токсинів і важких металів.