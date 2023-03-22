Дівчина пила воду з лимоном щодня протягом місяця та нарахувала 5 головних змін у здоров'ї

Найпростіший шлях до здорової гідратації — склянка чистої води. Правда, не всім подобається її нейтральний смак. А якщо додати лимон?

Вода з лимоном може бути чудовим варіантом, якщо звичайна набридла. Ба більше, лимон не лише смак покращить. Дослідження показали, що вживання води з цитрусовими надає безліч переваг для здоров’я.

Перш за все, додавання 30 мл лимонного соку у воду становить понад 10% вашої добової потреби у вітаміні С.

Окрім того, що лимон є багатим джерелом вітаміну С, він також містить багато інших поживних речовин, як-от вітаміни групи В, калій і фолієву кислоту, що можуть сприяти зменшенню запалення, стабілізують артеріальний тиск, відновлюють функції м’язів, усувають пошкодження клітин, зміцнюють імунітет, а також сприяють зниженню ваги.

Тож редакторка одного з американських видань про здоровий спосіб життя та харчування Джордан Паверс Віллард здійснила експеримент.

Про експеримент із водою

"Мені набридло пити звичайну воду. Ба більше, було цікаво дізнатися про потенційний вплив води з лимоном на організм. Я хотіла на собі перевірити, що станеться, якщо я спробую пити воду з лимоном замість звичайної", — розповіла жінка.

Протягом місяця вона випивала від 8-ми до 12-ти склянок води з лимоном на день.

"Починала я приблизно від 9-ї ранку, відповідно до рекомендованих вказівок щодо кількості рідини, необхідної жінкам щодня. У кожну склянку води я вичавлювала принаймні 30 мл лимонного соку, а потім кидала ще 1/4 лимона з м’якоттю та цедрою", — розповіла жінка.

Між 9-ю ранку та полуднем вона випивала щонайменше 4 склянки води з лимоном. Потім пила у міру необхідності протягом дня. Зазвичай Джордан випивала по 10 склянок води щодня.

Окрім цього, у її звичайному режимі та раціоні нічого не змінилося.

"Важливі зміни я помітила згодом, і хочу про них розповісти", — додала дівчина.

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Стан волосся, нігтів і шкіри покращився

У багатьох людей густе здорове волосся, міцні нігті та гладка і чиста шкіра є фізичними якостями, підтримка яких з віком потребує більших зусиль.

"Хоча дослідження показали, що вітамін С може підтримувати здорове вироблення колагену, який впливає на якість шкіри, нігтів і волосся, я не очікувала, що додавання лимонного соку може так вплинути на здоров'я", — написала жінка.

Вона звернула особливу увагу на швидкість, з якою її волосся росло та зміцнювалося.

"До кінця місяця волосся відросло на майже 2,5 см. А мої нігті, які взимку зазвичай більш ламкі, стали набагато міцнішими. Мені довелося підпилювати їх приблизно кожні три-чотири дні", — розповіла Джордан.

Що особливо порадувало дівчину, так це вплив нового питного режиму на шкіру. Вона стала гладкою та сяйливою. Вона навіть не помітила звичайної реакції, що спричиняють гормональні зрушення, пов’язані з місячним циклом (висипання, здуття живота тощо).

Артеріальний тиск стабілізувався

"Я завжди слідкувала за раціоном. Мені не однаково, що їсти. А ще я постійно контролювала порції їжі. Однак чим більше лимонної води я пила, тим менше я відчувала в цьому потребу. Я не їм занадто багато. Водночас і великої втрати ваги за місяць не відчула. За 30 днів я схудла на трохи менше двох кілограмів", — написала жінка.

Ба більше, вона зазначила, що її зазвичай високий кров'яний тиск стабілізувався.

"Показання артеріального тиску не перевищували 122/83 мм рт.ст. впродовж місяця" , — зазначила Джордан.

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Менше м’язових спазмів і швидке відновлення

Принаймні раз на кілька тижнів Джордан прокидалася посеред ночі від судом. Однак під час експерименту нападів не було жодного разу.

Також вона повідомила, що практично не відчула симптомів ПМС, які зазвичай її турбували.

Джордан розповіла, що отримала розтягнення зв'язок після падіння зі сходів. За словами жінки, вона на диво дуже швидко одужала після забиття. Однак однаково звернулася до лікаря, який підтвердив, що швидке відновлення зв'язок є наслідком зміни питного режиму.

"Можливо, завдяки загальному зволоженню організму тканини та судини стали більш міцними та гнучкими", — пояснив їй лікар.

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Більше енергії

"Вода з лимоном практично замінила мені каву та зелений чай, завдяки яким я прокидалася вранці. Також я помітила, що мені вже не хочеться спати після обіду", — розповіла редакторка.

Здорова звичка

"Людський організм складається на 60% з води, тому рідина йому потрібна, щоб не втратити здатність функціонувати. Здорова звичка пити чисту воду впродовж дня — це як чистити зуби або мити руки — безумовне правило. Кількість води, що я вживала щодня, базувалася на стандартних рекомендаціях декількох експертів. Отже, це дійсно змусило мене уважніше подивитися на свій питний режим і вдосконалити його. Сподіваюся, мій позитивний досвід надихне і вас на переосмислення власних звичок", — зазначила дівчина.

Водночас застерігаємо вас від будь-яких експериментів без консультації з лікарем. Ви не повинні захоплюватися лимонами, якщо маєте високу кислотність, виразку шлунку чи проблеми з підшлунковою залозою.

Нагадаємо, що високий кров’яний тиск може призвести до інфаркту та інсульту. Тож дізнайтеся про харчові звички, які допоможуть його знизити.

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