Користь зеленого чаю для організму / © pexels.com

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Саме це вирішила перевірити на власному досвіді одна жінка. Протягом семи днів вона регулярно пила зелений чай і спостерігала за змінами у самопочутті. Її експеримент змусив по-новому поглянути на звичайну чашку цього напою.

Чому зелений чай вважають корисним

На відміну від чорного чаю, зелений чай виробляють без ферментації листя. Завдяки цьому в ньому зберігаються поліфеноли — рослинні сполуки, серед яких особливу увагу привертають катехіни. Також напій містить кофеїн та інші біологічно активні речовини.

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Саме склад зеленого чаю пояснює, чому його так часто пов’язують із позитивним впливом на організм. Водночас науковці наголошують: не варто сприймати зелений чай як ліки або універсальний засіб від усіх проблем зі здоров’ям.

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Більше бадьорості протягом дня

Одним із перших ефектів, які людина може помітити після чашки зеленого чаю, є легке підвищення бадьорості.

Причина проста — у напої є кофеїн. Його кількість зазвичай менша, ніж у каві, але достатня для того, щоб у деяких людей трохи покращити увагу та допомогти боротися із сонливістю.

Зелений чай також містить L-теанін — амінокислоту, яку досліджують у контексті когнітивних функцій та концентрації. Саме поєднання кофеїну й інших сполук робить зелений чай популярним напоєм для ранку або першої половини дня.

Організм отримує порцію антиоксидантів

Ще одна причина популярності зеленого чаю — його вміст поліфенолів та катехінів. Ці сполуки мають антиоксидантні властивості й активно вивчаються науковцями.

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Однак важливо розуміти різницю між «містить антиоксиданти» та «лікує хвороби». Дослідження зеленого чаю щодо профілактики різних захворювань дають неоднозначні результати, тому робити гучні медичні висновки лише на основі щоденного вживання напою не варто.

Чи допомагає зелений чай схуднути

Саме навколо цього ефекту існує чимало міфів. Катехіни та кофеїн у зеленому чаї можуть мати невеликий вплив на масу тіла, але він не настільки значний, щоб розглядати напій як самостійний спосіб схуднення.

Тому чашка зеленого чаю не здатна компенсувати надлишок калорій, відсутність фізичної активності чи незбалансований раціон.

Водночас заміна солодкої газованої води або іншого калорійного напою на несолодкий зелений чай може бути корисною частиною здорового харчування.

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Що відбувається з травленням

Зелений чай традиційно вживають і для підтримки травлення. Деякі люди відзначають, що після нього почуваються легше, особливо якщо замінюють ним важкі або дуже солодкі напої.

Проте реакція організму індивідуальна. У чутливих людей кофеїн може, навпаки, викликати дискомфорт у шлунку або інші неприємні відчуття.

Тому якщо після кількох чашок зеленого чаю з’являється нудота, біль у животі чи інший дискомфорт, не варто змушувати себе продовжувати експеримент.

Чи може зелений чай впливати на холестерин

Наукові дослідження показують, що зелений чай може мати невеликий позитивний вплив на рівень загального холестерину та LDL-холестерину. Водночас результати досліджень відрізняються, а значна частина робіт стосується екстрактів зеленого чаю, а не звичайного напою.

Тож одна чашка чаю протягом тижня навряд чи спричинить помітну зміну показників крові. Для здоров’я серцево-судинної системи набагато важливішими залишаються загальний раціон, фізична активність, сон та інші звички.

Чи варто пити зелений чай щодня

Для більшості здорових дорослих помірне вживання зеленого чаю як напою вважається безпечним. Водночас зелений чай містить кофеїн, тому його надмірна кількість може бути небажаною для людей, чутливих до стимуляторів.

Особливо важливо не плутати звичайний зелений чай із концентрованими екстрактами в капсулах. Саме з добавками на основі концентрованого екстракту пов’язували рідкісні випадки ураження печінки.

Крім того, зелений чай та його екстракти можуть взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами. Якщо людина регулярно приймає ліки, перед вживанням концентрованих добавок варто проконсультуватися з лікарем.

FAQ

Що буде, якщо пити зелений чай щодня?

Помірне вживання зеленого чаю для більшості здорових дорослих є безпечним. Напій містить кофеїн, поліфеноли та катехіни, тому може сприяти бадьорості та бути частиною збалансованого раціону. Однак за тиждень не варто очікувати кардинальних змін в організмі.

Чи можна пити зелений чай щодня для схуднення?

Зелений чай може мати лише помірний вплив на масу тіла, а переконливих доказів того, що сам напій забезпечує значне схуднення, немає. Тому його можна включати до здорового раціону, але не варто розглядати як самостійний засіб для зниження ваги.

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