"Дивна" дієта Мерилін Монро: архівне інтерв'ю розкрило секрети харчування і активності акторки

У старому інтерв'ю журналу, який давно перестав існувати, була розкрита вся правда про дивне меню Мерилін Монро та її уподобання в світі спорту. Що Мерилін любила їсти, щоб залишатися у формі?

Життя культурної ікони завжди було просякнуто справжньою таємницею, пишуть в Women'sHealth. Однак недавньо віднайдене інтерв'ю для Pageant розкрило чимало цікавих секретів, які стосуються харчування і фізичної активності Мерилін Монро.

Чим харчувалася Мерилін Монро

На сніданок ікона стилю XX століття полюбляла їсти сирі яйця. Як призналася сама зірка у старому інтерв'ю: "мені казали, що мої харчові звички абсолютно дивні, але я так не думаю".

Перед тим, як прийняти ранковий душ, вона ставила розігрівати чашку молока на плиті, яку обов'язково тримала в номері готелю. Потім вона розбивала в молоко два сирих яйця, збивала їх виделкою і випивала, поки одягалася. Цю харчову рутину Мерилін доповнювала таблеткою полівітамінів.

Її обіди були вражаюче багаті білком, хоча, як признавалася сама акторка, завжди були надзвичайно простими. Щовечора вона заходила на ринок, де брала стейк, баранячу відбивну чи трохи печінки, яку смажила в електричній духовці у своєму номері готелю. Зазвичай до м'яса вона з'їдала чотири-п’ять сирих морквин, і все. Мерилін навіть сміялася, що, напевно, була частково кроликом, адже їх надзвичайно подобалася сира морква.

Повертаючись додому з її вечірніх уроків театру, Мерилін, як вона сама зізналася, виробила звичку зупинятися в кафе-морозиво Віла Райта, де замовляла ванільне морозиво, полите зверху гарячим розтопленим шоколадом. Вона була впевнена, якби не її звичайний раціон, що майже повністю складався з білкової їжі, вона б не могла собі такого дозволити, і не набрати зайву вагу.

Яким спортом займалася Мерилін Монро

Яким спортом займалася Мерилін Монро / Фото: Associated Press

Вона застосувала інтуїтивний підхід до вправ, кажучи, що ніколи не вважала свою фігуру такою винятковою.

За її словами, вона щоранку приділяла принаймні 10 хвилин тренуванням з невеликими вагами. Мерилін розробила власні вправи для м’язів, які хотіла підтримувати. Вона дотримувалася режиму, хоча спорт ніколи їй не подобався.

Щоранку після того, як вона чистила зуби, вмивала обличчя та прокидалася після глибокого сну, вона лягала на підлогу біля ліжка й починала свою активність. Мерилін називала її простою процедурою для зміцнення бюста. Вправа складається з піднімання п’ятифунтових гир із розставлених рук у точку прямо над головою. Робити до 15 разів, повільно, повторючи вправу ще 15 разів з положення з руками над головою. Потім, піднявши руки під кутом 45 градусів від підлоги, вона рухала гирі по колу, поки не втомлювалася.

Мерилін зізналася в інтерв'ю, що ніколи особливо не захоплювалася спортом на свіжому повітрі і не мала бажання досягти успіху в тенісі, плаванні чи гольфі. Хоча в ті часи у Каліфорнії, я не думаю існувала мода на засмаглу шкіру, Монро не вважала її привабливішою за білу. Більше того, не думала, що засмага здоровіша.

Сон для неї був пріоритетом. Мерилін сказала, що мала мляву вдачу за природою, не любила робити щось поспіхом, в напруженій атмосфері. Вранці їй вкрай важко було встати з ліжка. У неділю, яка була її єдиним днем повного дозвілля, вона могла пролежати у ліжку до двох годин після пробудження, щоб повністю прокинутися.

Вона вказала, що спала від 5 до 10 годин щоночі, в залежності від її занять, на дуже широкому односпальному ліжку. Акторка використовувала одну важку пухову ковдру і влітку, і взимку, та ніколи не одягала нічні сорочки або піжами, адже ті заважали її сну.

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