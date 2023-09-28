Дієта в разі гастриту: що можна їсти, а що не варто, список продуктів

Мета дієти в разі гастриту – знизити подразнення слизової оболонки шлунка. Якщо порушувати правила харчування, ваш стан може погіршитися.

В разі гастриту один із симптомів – відсутність апетиту, але голод може нашкодити й погіршити стан. Тож за цього захворювання треба дотримуватися дієти з безпечними продуктами, стравами і рекомендаціями щодо харчування.

Про дієту в разі гастриту, які продукти можна їсти, а які не варто – читайте на ТСН.ua.

Дієта в разі гастриту

Дієта в разі гастриту спрямована на зниження подразнення слизової оболонки шлунка, нормалізацію вироблення шлункового соку та стимуляцію загоєння стінок шлунку.

Правила дієти в разі гастриту:

раціон із високим вмістом клітковини та антиоксидантів,

виключення дуже жирних продуктів,

менше споживання рафінованих зернових продуктів,

обмеження їжі, яка подразнює шлунок,

споживання поживних речовин з урахуванням індивідуальної переносимості,

споживання продуктів, які мають протизапальну дію та є корисними для травлення,

достатнє споживання рідини (щонайменше 2 л води протягом дня).

Принципи дієти в разі гастриту

В разі захворювання на гастрит рекомендоване дробове харчування, тобто треба їсти часто, але невеликими порціями – до шести разів на добу. Порції мають бути меншими порівняно зі звичайними приблизно удвічі. Вживання солі варто зменшити до 6 г на добу. Їсти за гастриту рекомендовано відварену, парову або запечену їжу (але без скоринки на поверхні), яка має бути теплою і протертою.

Тривалість дієти в разі гастриту – щонайменше три місяці. Аби запобігти його повторенню, треба дотримуватися дієтичного харчування протягом усього життя. Якщо ж порушити дієту, це може призвести до погіршення самопочуття, прогресування захворювання та переходу в серйозніші форми.

Гастрит / Фото: Getty Images

Що не можна їсти в разі гастриту

Під час загострення гастриту заборонено їсти й пити:

гострі, кислі й солоні страви (зокрема, кислі овочі та фрукти);

жирні та смажені страви, панірування;

копчені продукти та оброблене м’ясо (ковбаса, сосиски);

червоне м'ясо, качку та гуску;

маринади, майонез, вершкові соуси;

спеції, трави, приправи (особливо чорний перець);

морозиво, шоколад, торти, тістечка;

алкогольні, енергетичні, газовані напої, каву, міцний чай;

кукурудзу та продукти з неї;

рафіновані крупи, свіжий хліб, макарони з рафінованого борошна;

цибуля й часник допускаються лише в невеликих кількостях;

горіхи та горіхове масло (лише в невеликих кількостях);

чипси та запаковані снеки.

Бургер і картопля фрі / Фото: Unsplash

Які продукти можна їсти в разі гастриту

За гастриту можна їсти такі продукти і страви:

супи на воді з додаванням круп, овочеві супи-пюре (морква, кабачок, гарбуз, цибуля);

відварені овочі та фрукти (за рекомендацією лікаря);

тушковане овочеве рагу;

розварені каші, приготовані на воді або молоці: гречка, рис, вівсянка;

нежирне м'ясо: індичка, кролик чи курка;

відварені, запечені або парові котлети, тефтелі;

варена риба (нежирні сорти);

яйця (лише зварені некруто або як омлет);

нежирні сир і йогурт;

банани, печені яблука;

мармелад, пастила;

солодкі соки, розбавлені водою, неміцні чаї (краще – зелений), відвар шипшини або ромашки, морси, узвар із сухофруктів, звичайна фільтрована вода.

Вівсянка / Фото: Credits

Зверніть увагу, що це загальні поради. Краще не вдаватися до самолікування, а звернутися по поради до лікаря, який зможе в разі гастриту підібрати індивідуальну дієту та призначити необхідні препарати.

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