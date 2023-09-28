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Дієта в разі гастриту: що можна їсти, а що не варто, список продуктів

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Дієта в разі гастриту: що можна їсти, а що не варто, список продуктів

Тушковане овочеве рагу / Фото: Unsplash

Мета дієти в разі гастриту – знизити подразнення слизової оболонки шлунка. Якщо порушувати правила харчування, ваш стан може погіршитися.

В разі гастриту один із симптомів – відсутність апетиту, але голод може нашкодити й погіршити стан. Тож за цього захворювання треба дотримуватися дієти з безпечними продуктами, стравами і рекомендаціями щодо харчування.

Про дієту в разі гастриту, які продукти можна їсти, а які не варто – читайте на ТСН.ua.

Дієта в разі гастриту

Дієта в разі гастриту спрямована на зниження подразнення слизової оболонки шлунка, нормалізацію вироблення шлункового соку та стимуляцію загоєння стінок шлунку.

Правила дієти в разі гастриту:

  • раціон із високим вмістом клітковини та антиоксидантів,
  • виключення дуже жирних продуктів,
  • менше споживання рафінованих зернових продуктів,
  • обмеження їжі, яка подразнює шлунок,
  • споживання поживних речовин з урахуванням індивідуальної переносимості,
  • споживання продуктів, які мають протизапальну дію та є корисними для травлення,
  • достатнє споживання рідини (щонайменше 2 л води протягом дня).

Принципи дієти в разі гастриту

В разі захворювання на гастрит рекомендоване дробове харчування, тобто треба їсти часто, але невеликими порціями – до шести разів на добу. Порції мають бути меншими порівняно зі звичайними приблизно удвічі. Вживання солі варто зменшити до 6 г на добу. Їсти за гастриту рекомендовано відварену, парову або запечену їжу (але без скоринки на поверхні), яка має бути теплою і протертою.

Тривалість дієти в разі гастриту – щонайменше три місяці. Аби запобігти його повторенню, треба дотримуватися дієтичного харчування протягом усього життя. Якщо ж порушити дієту, це може призвести до погіршення самопочуття, прогресування захворювання та переходу в серйозніші форми.

Гастрит / © Getty Images
Гастрит / Фото: Getty Images

Що не можна їсти в разі гастриту

Під час загострення гастриту заборонено їсти й пити:

  • гострі, кислі й солоні страви (зокрема, кислі овочі та фрукти);
  • жирні та смажені страви, панірування;
  • копчені продукти та оброблене м’ясо (ковбаса, сосиски);
  • червоне м'ясо, качку та гуску;
  • маринади, майонез, вершкові соуси;
  • спеції, трави, приправи (особливо чорний перець);
  • морозиво, шоколад, торти, тістечка;
  • алкогольні, енергетичні, газовані напої, каву, міцний чай;
  • кукурудзу та продукти з неї;
  • рафіновані крупи, свіжий хліб, макарони з рафінованого борошна;
  • цибуля й часник допускаються лише в невеликих кількостях;
  • горіхи та горіхове масло (лише в невеликих кількостях);
  • чипси та запаковані снеки.
Бургер і картопля фрі / Фото: Unsplash / ©
Бургер і картопля фрі / Фото: Unsplash

Які продукти можна їсти в разі гастриту

За гастриту можна їсти такі продукти і страви:

  • супи на воді з додаванням круп, овочеві супи-пюре (морква, кабачок, гарбуз, цибуля);
  • відварені овочі та фрукти (за рекомендацією лікаря);
  • тушковане овочеве рагу;
  • розварені каші, приготовані на воді або молоці: гречка, рис, вівсянка;
  • нежирне м'ясо: індичка, кролик чи курка;
  • відварені, запечені або парові котлети, тефтелі;
  • варена риба (нежирні сорти);
  • яйця (лише зварені некруто або як омлет);
  • нежирні сир і йогурт;
  • банани, печені яблука;
  • мармелад, пастила;
  • солодкі соки, розбавлені водою, неміцні чаї (краще – зелений), відвар шипшини або ромашки, морси, узвар із сухофруктів, звичайна фільтрована вода.
Вівсянка / © Credits
Вівсянка / Фото: Credits

Зверніть увагу, що це загальні поради. Краще не вдаватися до самолікування, а звернутися по поради до лікаря, який зможе в разі гастриту підібрати індивідуальну дієту та призначити необхідні препарати.

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Дата публікації
Перегляди
528
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