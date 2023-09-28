Дієта в разі гастриту: що можна їсти, а що не варто, список продуктів

Мета дієти в разі гастриту – знизити подразнення слизової оболонки шлунка. Якщо порушувати правила харчування, ваш стан може погіршитися.
В разі гастриту один із симптомів – відсутність апетиту, але голод може нашкодити й погіршити стан. Тож за цього захворювання треба дотримуватися дієти з безпечними продуктами, стравами і рекомендаціями щодо харчування.
Про дієту в разі гастриту, які продукти можна їсти, а які не варто – читайте на ТСН.ua.
Дієта в разі гастриту
Дієта в разі гастриту спрямована на зниження подразнення слизової оболонки шлунка, нормалізацію вироблення шлункового соку та стимуляцію загоєння стінок шлунку.
Правила дієти в разі гастриту:
- раціон із високим вмістом клітковини та антиоксидантів,
- виключення дуже жирних продуктів,
- менше споживання рафінованих зернових продуктів,
- обмеження їжі, яка подразнює шлунок,
- споживання поживних речовин з урахуванням індивідуальної переносимості,
- споживання продуктів, які мають протизапальну дію та є корисними для травлення,
- достатнє споживання рідини (щонайменше 2 л води протягом дня).
Принципи дієти в разі гастриту
В разі захворювання на гастрит рекомендоване дробове харчування, тобто треба їсти часто, але невеликими порціями – до шести разів на добу. Порції мають бути меншими порівняно зі звичайними приблизно удвічі. Вживання солі варто зменшити до 6 г на добу. Їсти за гастриту рекомендовано відварену, парову або запечену їжу (але без скоринки на поверхні), яка має бути теплою і протертою.
Тривалість дієти в разі гастриту – щонайменше три місяці. Аби запобігти його повторенню, треба дотримуватися дієтичного харчування протягом усього життя. Якщо ж порушити дієту, це може призвести до погіршення самопочуття, прогресування захворювання та переходу в серйозніші форми.
Що не можна їсти в разі гастриту
Під час загострення гастриту заборонено їсти й пити:
- гострі, кислі й солоні страви (зокрема, кислі овочі та фрукти);
- жирні та смажені страви, панірування;
- копчені продукти та оброблене м’ясо (ковбаса, сосиски);
- червоне м'ясо, качку та гуску;
- маринади, майонез, вершкові соуси;
- спеції, трави, приправи (особливо чорний перець);
- морозиво, шоколад, торти, тістечка;
- алкогольні, енергетичні, газовані напої, каву, міцний чай;
- кукурудзу та продукти з неї;
- рафіновані крупи, свіжий хліб, макарони з рафінованого борошна;
- цибуля й часник допускаються лише в невеликих кількостях;
- горіхи та горіхове масло (лише в невеликих кількостях);
- чипси та запаковані снеки.
Які продукти можна їсти в разі гастриту
За гастриту можна їсти такі продукти і страви:
- супи на воді з додаванням круп, овочеві супи-пюре (морква, кабачок, гарбуз, цибуля);
- відварені овочі та фрукти (за рекомендацією лікаря);
- тушковане овочеве рагу;
- розварені каші, приготовані на воді або молоці: гречка, рис, вівсянка;
- нежирне м'ясо: індичка, кролик чи курка;
- відварені, запечені або парові котлети, тефтелі;
- варена риба (нежирні сорти);
- яйця (лише зварені некруто або як омлет);
- нежирні сир і йогурт;
- банани, печені яблука;
- мармелад, пастила;
- солодкі соки, розбавлені водою, неміцні чаї (краще – зелений), відвар шипшини або ромашки, морси, узвар із сухофруктів, звичайна фільтрована вода.
Зверніть увагу, що це загальні поради. Краще не вдаватися до самолікування, а звернутися по поради до лікаря, який зможе в разі гастриту підібрати індивідуальну дієту та призначити необхідні препарати.
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