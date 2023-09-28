Дієта, що дозволяє їсти все: ці продукти – еліксир для здоров’я, довголіття та краси

Середземноморська дієта: яка користь і що потрібно їсти кожного дня для міцного здорв'я, молодості та краси

Коли ви вибираєте собі продукти для приготування страв, орієнтуйтеся не лише на їхній смак, а й на користь. Така звичка допоможе вам зберегти міцне здоров’я, омолодити організм та уповільнити процеси старіння. Vogue пише, які продукти варто вживати щодня, щоб отримати для свого здоров’я, молодості та краси максимальну користь.

Раніше ми писали, як схуднути за допомогою «щасливої» дієти.

Що потрібно їсти для здоров’я, молодості та краси: середземноморська дієта

Щоб ваш раціон був збалансованим та здоровим, у нього потрібно включати різноманітні продукти. Це потрібно для того, аби організм отримував усі необхідні корисні речовини для свого належного функціонування. Збалансоване харчування також запобігає накопиченню в нашому організмі токсичних речовин, які потрапляють разом із їжею. Це можуть бути консерванти, барвники, залишки добрив, антибіотики з м’яса, які здатні спричинити інтоксикацію та дисбаланс в нашому тілі.

Ми звикли часто їсти одне й те саме: салат, макарони, рис, м’ясо тощо. Але знаменита середземноморська дієта пропонує велику кількість здорових продуктів, які здатні наситити організм і водночас забезпечити необхідними вітамінами та мінералами. Ці продукти збагатять наші повсякденні страви, і подарують на довгі роки міцне здоров’я, енергію, молодість та красу. Як вибрати з-поміж безлічі корисних суперфудів? Є 8 продуктів, що пропонує ця дієта, які неодмінно повинні бути в нашому щоденному раціоні.

Чому середземноморську дієту вважають найкращою

Середземноморська дієта вважається однією з найбільш здорових та корисних у світі. Оскільки вона допомагає знижувати ризик розвитку захворювання серця, діабету та ожиріння. Також сприяє збереженню мозкової активності упродовж усього життя. Хоча вона не є традиційною дієтою для схуднення, тому не передбачає строгих обмежень у харчуванні. Такої дієти традиційно дотримуються жителі середземноморських країн: Італії, Греції та Іспанії.

За цією дієтою основні принципи харчування такі:

Потрібно їсти багато овочів та фруктів щодня: вони є джерелом вітамінів та антиоксидантів. Злаки та бобові також варто додавати до раціону, бо вони містять рослинні білки. Риба та морепродукти: містять здорові жири та поліненасичені кислоти. Оливкова олія є основним джерелом мононенасичених жирів та антиоксидантів. Горіхи та насіння є джерелом білків для організму. Обмеження червоного м’яса, цукру та солодощів. Хороше вино – дієта допускає вживання якісного вина у обмеженій кількості. Вживання сезонних продуктів харчування. Активний спосіб життя.

Яка користь продуктів середземноморської дієти

Якщо кожного дня вживати такі продукти, то можна запобігти багатьом захворюванням, зміцнити здоров’я та продовжити життя на багато років.

Червона цибуля від алергії та серцево-судинних захворювань. Це турбоверсія білої цибулі, яка містить концентрат вітамінів С, К, групи В і мінералів. Містить калій, магній, кальцій, кверцетин та антиоксиданти. Її потрібно вживати у складі салатів, заправлених оливковою олією.

Це турбоверсія білої цибулі, яка містить концентрат вітамінів С, К, групи В і мінералів. Містить калій, магній, кальцій, кверцетин та антиоксиданти. Її потрібно вживати у складі салатів, заправлених оливковою олією. Люпинові боби для зміцнення кісток і від високого тиску. Ці боби допомагають регулювати тиск і зміцнюють кістки завдяки клітковині, вмісту омега-3 кислот та великій кількості мінералів: калію, кальцію та фосфору. Це справжній суперфуд, що підходить для перекусів.

Ці боби допомагають регулювати тиск і зміцнюють кістки завдяки клітковині, вмісту омега-3 кислот та великій кількості мінералів: калію, кальцію та фосфору. Це справжній суперфуд, що підходить для перекусів. Сардини від атеросклерозу. Головна поживна цінність риби – це вміст омега-3, що підвищує «хороший» холестерин. Також сардина містить вітамін D, який наш організм зазвичай отримує від сонця. Сардину можна запікати в духовці чи на грилі, щоб отримати максимальну користь та неперевершений смак риби.

Головна поживна цінність риби – це вміст омега-3, що підвищує «хороший» холестерин. Також сардина містить вітамін D, який наш організм зазвичай отримує від сонця. Сардину можна запікати в духовці чи на грилі, щоб отримати максимальну користь та неперевершений смак риби. Крес-салат як антибіотик. Салат багатий на вітамін С та мінерали: залізо, кальцій, калій, фосфор і йод. Ця зелена рослина подібна до цвітної капусти, також має очисні властивості, робить детоксикацію в організмі та є природним антибіотиком. Крес-салат можна їсти з бутербродами, додавати в соуси чи салати.

Салат багатий на вітамін С та мінерали: залізо, кальцій, калій, фосфор і йод. Ця зелена рослина подібна до цвітної капусти, також має очисні властивості, робить детоксикацію в організмі та є природним антибіотиком. Крес-салат можна їсти з бутербродами, додавати в соуси чи салати. Чорна капуста – еліксир для довголіття. Це якісний суперфуд, вітамінна бомба антиоксидантів. У цій капусті містяться флавоноїди, вітаміни А, С, К, Е і групи В. Кальцій, що корисний кістковій тканині, цинк, який зміцнює імунну систему, залізо, що запобігає анемії. З неї можна робити салати, заправлені оливковою олією.

Це якісний суперфуд, вітамінна бомба антиоксидантів. У цій капусті містяться флавоноїди, вітаміни А, С, К, Е і групи В. Кальцій, що корисний кістковій тканині, цинк, який зміцнює імунну систему, залізо, що запобігає анемії. З неї можна робити салати, заправлені оливковою олією. Гриби від запалення в організмі. Вони низькокалорійні, багаті на клітковину, вітаміни групи В і мінерали – калій, мідь та фосфор. Гриби мають антиоксиданті властивості, підтримують серце та судини, зміцнюють імунітет. Їх можна додавати до супів, других страв та салатів.

Вони низькокалорійні, багаті на клітковину, вітаміни групи В і мінерали – калій, мідь та фосфор. Гриби мають антиоксиданті властивості, підтримують серце та судини, зміцнюють імунітет. Їх можна додавати до супів, других страв та салатів. Пшоно від діабету. Пшоно не містить глютену і має низький глікемічний індекс. Також дуже багате на магній, кальцій, фосфор та залізо, що необхідні для здоров’я волосся та шкіри. Його можна готувати як рис, додаючи овочі, м’ясо птиці та зелень.

Пшоно не містить глютену і має низький глікемічний індекс. Також дуже багате на магній, кальцій, фосфор та залізо, що необхідні для здоров’я волосся та шкіри. Його можна готувати як рис, додаючи овочі, м’ясо птиці та зелень. Рукола для омолодження організму. Цей салат з гострим смаком вживали ще у Стародавньому Римі. Він має антиоксидантні, протизапальні та омолоджувальні властивості. Також містить еруцин, який знижує кров’яний тиск. Руколу додають у салати, піцу та супи.

Читайте також:

Дієта в разі гастриту: що можна їсти, а що не варто, список продуктів

Щоб запобігти зморшкам, ці 10 багатих на колаген продуктів потрібно щоденно вживати після 30

Яких вітамінів не вистачає жінкам після 40 років і чому їх потрібно приймати