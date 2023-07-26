Дієта "їж, як ведмідь", яка дозволила схуднути на 63 кг

Здавалося, ведмеді - великі тварини, які багато їдять, і брати з них приклад, щоб схуднути, щось дивне. Але, як виявила соціологиня, Аманда Роуз, спосіб їх харчування може допомогти схуднути багатьом жінкам. Сама Аманда схуднула на 63 кг за неповні 8 місяців.

Авторка системи харчування "Їж, як ведмідь" Аманда Роуз мешкає у Каліфорнії, поруч з її будинком мешкають ведмеді, за якими вона деякий час спостерігала. Спроби схуднутина різних дієтах були невдалими, тому вона вирішила використати у харчування те, як їдять ведмеді.

Як результат, у свої 50 років, за майже 8 місяців вона схудла на 63 кілограми, позбулася болю в колінах. У неї значно покращилось самопочуття, зріс рівень енергії.

Досягнувши таких успіхів, Аманда вирішила ділитися своїми успіхами в блозі. Наразі у неї десятки тисяч послідовниць та послідовників. Повідомляється, що понад 200 жінок у віці після 50 років змогли схуднути на дієті "їж, як ведмідь".

Аманда Роуз до і після схуднення/ фото: www.yahoo.com

Принципи харчування на дієті "як у ведмедя"

Потрібно харчуватися лише натуральною їжею, перш за все, зеленню, ягодами, горіхами та лососем

Їсти потрібно протягом короткого періоду щодня, впродовж так званого "вікна їжі", який ви можете вибрати самостійно. Потім робити перерву, "впадати у сплячку" між прийманням їжі, даючи змогу власному організму переробляти накопичений жир. Власне це принцип інтервального голодування.

Як робить це Аманда Роуз -- вона наїдається під час пізнього сніданку. Зазвичай жінка готує та з'їдає на сніданок величезну порцію салату або страву на сковороді з великою кількістю овочів, білкових та низьковуглеводних інгредієнтів. До сніданку наступного дня вона лише пʼє воду, каву або чай. За словами Аманди їсти один раз на день вона звикла не швидко, сильного голоду особливо не відчувала, «але досягла кращих успіхів, ніж на будь-якій іншій дієті, яку я коли-небудь пробувала".

Щоб спробувати дієту «Їж, як ведмідь», виберіть щоденне «харчове вікно», яке може тривати одну годин, 4, 6, навіть 8 годин. За цей час можна їсти натуральні страви з низьким вмістом вуглеводів. Чим триваліше «вікно», то помірнішими повинні бути приймання їжі. Для відчуття ситості кожен прийом їжі має містити щонайменше 1200 калорій.

Дієта «Їж, як ведмідь» не тільки рекомендує рідше їсти, але й уникати цукру, крохмалю та обробленої їжі та більше рухатися. Виявляється, як часті сидіння, так і надлишок вуглеводів стимулюють вироблення інсуліну, «основного гормону, відповідального за збільшення ваги», каже експерт із голодування Джейсон Фунг. «Коли інсулін високий, ми накопичуємо жир, а не спалюємо його. Знизьте інсулін, і вага зменшиться автоматично».

Чому дієта "їж, як ведмідь", так само як інтервальне голодування корисні для жінок старше 50

Харчування протягом короткого щоденного вікна або періодичне голодування «це як тренування для клітин, яке допомагає їм стати сильнішими». Сильніші клітини роблять все краще і навіть можуть допомогти усунути вікові пошкодження нашої ДНК", - стверджує Марк Меттсон. Таким чином можна уповільнити старіння, зменшити тривогу, покращити пам’ять, знизити кров’яний тиск, знизити ризик серцевих захворювань, інсульту тощо.

Таке голодування допомгає контролювати рівень цукру в крові, а збалансований рівень цукру в крові додатково сприяє збільшенню спалювання жиру.

Чи безпечна дієта «Їж як ведмідь»

З негативних наслідків інтервального голодування може бути, як показують дослідження, певне підвищення артеріального тиску.

Попри це, як відзначають експерти, вживання їжі лише раз на день не становить серйозної небезпеки. І якщо це працює для вас, це, звичайно, набагато безпечніше, ніж носити, скажімо, десятки кг зайвої ваги.

Оскільки харчування один раз на день є трохи більш екстремальним, ніж звичайна дієта, експерти радять обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж ]] спробувати.

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