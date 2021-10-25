Дієтолог назвав найкращий сніданок з високим вмістом білка

Ви часто відчуваєте голод після сніданку, десь до 11 ранку?..

Можливо, це тому, що маєте неправильний сніданок. Якщо ви їсте рисову кашку, наприклад, чи булочку із маслом на сніданок, ви знову будете голодні через пару годин.

Цю проблему можна вирішити лише однією зміною: додати трохи білка.

Білок не тільки корисний для нарощування м’язової маси, він також може підтримувати ситість набагато довше, ніж вуглеводи. Але якщо ви новачок у сніданках, багатих білками, можливо, вам знадобиться невелика підказка щодо максимальної віддачі від їжі.

Американська дієтологиня Лорен Манакер говорить, що без яєць немає сніданку.

«Яйця є класичною їжею для сніданку неспроста: це економічний і поживний вибір, який надасть вам природний заряд поживних речовин», — каже вона.

Чому яйця – найкращий білковий сніданок

Яйця недорогі і багаті поживними речовинами.

По 70 калорій кожне, ці "харчові бомби" завантажені вітамінами та мінералами, що зміцнюють клітини, а також містять хороші жири, 6 г білка, що відновлює/нарощує м’язи.

Без цукру та без вуглеводів, яйця вважають першокласною їжею для схуднення.

"Яйця сприяють насиченню", - каже дієтологиня.

Австралійське дослідження 2020 року, де людям із зайвою вагою та ожирінням давали один із двох сніданків: яйця та тости або пластівці з молоком та апельсиновим соком, протягом двох днів із проміжком на тиждень, підтверджує це.

Дослідники виявили, що учасники, які їли на сніданок з яйцями, споживали на обід приблизно на 300 калорій менше, ніж інші учасники проекту.

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До того ж, через чотири години після сніданку вони ще не були голодними, ніж ті, хто снідав переважно вуглеводами. Крім того, їхня тяга до солодощів значно зменшилася після вживання страв з високим вмістом білка.

Як готувати збалансований білковий сніданок

Поживний корисний сніданок - це омлет, приготований з двох яєць, обсмажених овочів та сиру.

Сир додає білок разом із кальцієм, який формує кістки.

Манакер завершує свій сніданок цільнозерновими тостами, які додають клітковину та вуглеводи, чашкою зеленого чаю, що містить кофеїн і антиоксиданти, і ½ грейпфрута, щоб отримати ключові вітаміни, як-от фолат і вітамін С.

Але яйця є зіркою сніданку.

«Яєчні жовтки є одним з найкращих джерел речовин, що підтримують здоров’я мозку», - каже дієтологиня.

А йогурт?

«Натуральний йогурт є джерелом білка та кальцію, і він дійсно містить живі культури, які підтримують здоров’я кишечника, але багато продуктів, доданих до нього, можуть мати низький вміст поживних речовин або багато калорій», – каже вона.

Такі добавки, як гранола та мед, можуть зробити корисний йогурт, цукровою бомбою.

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