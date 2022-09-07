Дієтолог розповів, який сніданок, на його думку, найкорисніший для фігури

Що найкраще їсти на сніданок, які продукти допоможуть тримати себе в формі — у матеріалі ТСН.ua.

Лікар-дієтолог Майкл Мослі розповів, який сніданок є найкориснішим, а який – найшкідливішим для стрункої фігури. Для збереження стрункої фігури краще готувати на сніданок страви з яєць, упевнений Майкл Мослі. На думку дієтолога, звичка починати день із яєць – це ключ до зниження ваги. Водночас, наголосив фахівець, неважливо, як приготована страва з яєць. Користь яєць Мослі пояснив високим вмістом білка, а також вітаміну В та селену. Він також запевнив, що цей продукт не підвищує рівень холестерину у крові.

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Яйця варені, омлет або як яєчня, на думку дієтолога, допоможуть "довше почуватися ситим у порівнянні з пластівцями або тостами". Мослі пропонує додавати до омлету цибулю і гриби, оскільки в першій – велика кількість корисних пробіотиків, а в других – вітаміну D. Відмінними добавками до яєць, за його словами, можуть стати шпинат, часник та куркума.

Стосовно того, що не потрібно їсти на сніданок, Мослі не рекомендує додавати на сніданок до яєць жирний бекон. З раціону на сніданок також краще виключити випічку, тому що вона містить багато калорій.

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