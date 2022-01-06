Дієтологи назвали 6 найздоровіших продуктів, які потрібно їсти обов'язково

Ці продукти забезпечать вам запас важливих поживних речовин і вітамінів.

На початку нового року багато хто з нас думає про здоров’я. Ми впевнені, 2022-й принесе можливості для змін.

Експерти-дієтологи розповіли про продукти, які, на їхню думку, є найбільш здоровими доповненнями до будь-якого раціону. Вони насичені поживними речовинами, які допомагають організму функціонувати належним чином і підтримувати вас у досягненні ваших цілей протягом дня.

Ось продукти, які дієтологи вибрали як найбільш корисні для здоров’я.

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Консервована квасоля з низьким вмістом солі

Квасолю вважають одним із найбільш здорових продуктів. Відомо, що високий вміст клітковини допомагає знизити рівень холестерину, сприяє здоров’ю кишківника та допомагає підвищити рівень цукру в крові.

Боби навіть вважаються одним із ключових інгредієнтів дієти Блакитної зони, яка є способом харчування, заснованим на регіонах світу, де люди живуть найдовше. Іншими словами, боби настільки корисні, що можуть допомогти вам прожити довше.

«Цей рослинний білок є економічно ефективним і його легко вводити в різноманітні страви, такі як супи, салати, чилі, гамбургери та тако», — кажуть лікарі.

Насіння льону

Якщо 2022 роу вам потрібно збільшити кількість поживних речовин, насіння льону – саме для цього.

«У льоні багато омега-3, поживної речовини, яку наш організм не може виробляти», — кажуть дієтологи.

Оскільки омега-3 знижує рівня холестерину та підтримує здоров’я мозку та серця.

Яйця

Яйця є корисною їжею. Це надзвичайно універсальний білок, який можна змішувати з великою кількістю варіантів сніданку, обіду та вечері.

З шістьма грамами білка та чотирма грами жиру в одному середньому яйці ця проста їжа є переможцем у будь-який час дня.

У звіті про холестерин стверджується, що хоча протягом багатьох років точиться багато дискусій щодо користі яєць для здоров’я, вони насправді можуть допомогти вашому здоров’ю загалом, забезпечуючи мікроелементами, корисними антиоксидантами та допомагаючи знижувати гіпертонію (високий кров’яний тиск).

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Стручковий горошок

Горошок — культура, що містить майже три грами рослинного білка на кожні 100 г. На відміну від м’яса, він містить нуль насичених жирів, незначну кількість загального жиру, а також трохи клітковини.

Кіноа

Кіноа відома як «псевдо»-зерно, яке сповнене вітамінів, поживних речовин і білка, і, отже, є одним із найздоровіших продуктів, які ви можете їсти!

Цей повноцінний білок на рослинній основі містить усі дев’ять незамінних амінокислот, не містить глютену та містить багато клітковини.

За даними Journal of Cereal Science, вживання кіноа допоможе вашому серцю, кишечнику та метаболізму.

Капуста Кейл

Цей зелений листовий овоч, про який знають небагато людей. Насправді капуста є одним із найкорисніших продуктів, які ви повинні їсти, оскільки вона дуже багата вітамінами А, В6 і С, кальцієм, калієм, марганцем і міддю. Насичена великою кількістю поживних речовин, це дивує що чашка капусти містить лише 38 калорій.