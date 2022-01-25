Дієтологи назвали харчові звички, завдяки яким ви виглядатимете на десять років молодше

Дієтологи назвали харчові звички, завдяки яким ви виглядатимете на десять років молодше

Хочете виглядати молодше? Лікарі поділилися планом харчування.

Так, гени грають роль у тому, як ми дорослішаємо та старіємо. Так само як і вибір способу життя, наприклад, курите ви чи маєте звичку займатися спортом...

Ще один фактор старіння – ваша дієта. Якщо ви хочете зробити шкіру більш гладкою, зволоженою та/або знизити ризик запальних процесів (які можуть виявлятися у вигляді висипу на шкіры), вам можуть допомогти ці звички у харчуванні.

Нижче дієтологи розповідають про свої основні схеми харчування, яким потрібно слідувати, і про продукти, які слід вживати, якщо ви хочете мати молодший вигляд.

А щоби дізнатися більше про здорове харчування та шкідливі страви, не пропустіть найгірші продукти, пов’язані з раком.

Додайте більше рослинних джерел білка до свого раціону

Рослинний білок не лише допоможе вам наростити м’язову масу, але і змусить вас виглядати молодше.

«Хоча білок необхідний для побудови та відновлення клітин і тканин, він також є важливим компонентом колагену, який допомагає зберегти шкіру пружною, еластичною та молодою», – розповідає медична експертка Ліссі Лакатос з США.

Колаген з віком розщеплюється та виробляється в організмі менш ефективно. Отже, вживання в їжу продуктів, багатих білком, які сприяють синтезу колагену, може сприяти оздоровленню шкіри.

Білки рослинного походження також підтримують належний вигляд шкіри з віком завдяки вмісту антиоксидантів.

Хоча деякі білкові продукти тваринного походження викликають запалення та пошкоджують шкіру через вміст насичених жирів, рослинні джерела білка, такі як горіхи, особливо, фісташки, містять антиоксиданти, що допомагають зберегти молодість організму, запобігаючи запаленню, яке шкодить шкірі.

Їжте томати

У поєднанні зі здоровою дієтою та способом життя, томати можуть допомогти продовжити молодість шкіри.

Вони містять лікопін, антиоксидант, який допомагає захистити вашу шкіру від пошкодження ультрафіолетом. Домашні томатна паста або соус також корисні.

У дослідженні в Британському журналі дерматології 20 здорових жіно їли по 55 грамів томатної пасти з оливковою олією щодня протягом трьох місяців. Вони відчули захист від гострих наслідків фотопошкодження (що відноситься до змін шкіри з плином часу від сонця або інших джерел ультрафіолетового випромінювання), а також потенційно від довгострокових наслідків пошкодження ультрафіолетом.

Оливкова олія першого віджиму

Оливкова олія холодного віджиму не лише є частиною здорової для серця середземноморської дієти, але й чудовим джерелом антиоксидантів, таких як токофероли, бета-каротин та фенольні сполуки, які допомагають зменшити окислювальне пошкодження та запалення, викликане вільними радикалами. Оливкова олія першого віджиму може захистити пружність шкіри та допомогти їй виглядати молодше.

"Оливкова олія складається з 73% мононенасичених жирів. Дослідження показали, що дієта, багата мононенасиченими жирами, може допомогти зменшити старіння шкіри. Також було показано, що оливкова олія захищає від впливу сонця. Замініть рафіновані рослинні олії, такі як кукурудзяна, рапсова та соєва, на оливкову та використовуйте її для приготування їжі разом із заправками, соусами та маринадами.

Намагайтеся з’їдати по п’ять штук чорносливу щодня

Чорнослив є одним із найкращих продуктів, які допомагають вам виглядати молодше. Завдяки поживним речовинам чорносливу, які впливають на здоров’я кісток, зокрема бор, калій, вітамін К і багаті антиоксидантами фенольні сполуки — дослідження показали, що вживання лише п’яти-шести штучок чорносливу на день позитивно впливає на мінеральну щільність кісток.

Крім того, міцні, здорові кістки необхідні для підтримки здорових м’язів у тонусі, що також робить вас молодше.

Але уникайте оброблених, солодких продуктів, що викликають запалення. Чорнослив у шоколаді чи складі магазинної випічки нічого спільного зі здоровими продуктами не має.

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Їжте хоча б одну порцію жирної риби на тиждень

Жири омега-3 допомагають зменшити запалення, яке може пошкодити шкіру. Крім того, жирна риба містить високий рівень білка, який є важливим для утворення колагену та еластину, що необхідні для підтримки пружності та еластичності шкіри.

Авокадо

В авокадо багато ненасичених жирів і волокон, які сприяють здоров’ю шкіри.

Мононенасичені жири в авокадо сприяють утворенню здорового епідермісу.

Антиоксиданти борються з радикалами, які сприяють пошкодженню та старінню шкіри.

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