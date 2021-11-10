Дієтологи назвали найгірші напої для схуднення

Те, що ви намагаєтеся схуднути, не означає, що ви не можете насолоджуватися улюбленими смачними ласощами. Проте експерти попереджають, що іноді задовольнити свою тягу до солодкого напоями набагато складніше, ніж ви можете собі уявити.

Ви повинні намагатися отримати калорії з якісної їжі, яка дійсно забезпечує поживні речовини для організму та задовольнить ваш апетит.

Якщо ви намагаєтеся схуднути, але все ще купляєте напої у кав'ярнях і магазинах, важливо принаймні знати про деякі з найбільш шкідливих видів.

Ось деякі з найгірших напоїв, які можна вибрати для схуднення.

Соки

Придбані в магазині соки можуть поставлятися з великою кількістю доданого цукру і майже зовсім без клітковини, що негативно впливає на організм.

Ці напої можуть сприяти стрибку цукру в крові, що зазвичай призводить до зниження рівня цукру в крові, і ви відчуваєте бажання ще більше цукру протягом дня.

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Фреші

Їх рекламуються як «здорові», але насправді фреші містять інгредієнти, які можуть призвести до збільшення ваги.

Смузі, фреші, можуть містити майже 500 калорій і від 40 до 50 грамів цукру, і хоча цукор надходить із фруктів і в цих напоях є корисні поживні речовини.

Насправді, саме такі напої дієтологи рекомендують для набору ваги.

Солодкі алкогольні напої

Алкоголь сам по собі може призвести до збільшення ваги, якщо його споживати в надлишку через зайві калорії та той факт, що він може перешкоджати вашим рішенням щодо їжі пізніше ввечері. Але крім того, алкогольні напої, які містять цукор та додані інгредієнти, є одними з найгірших напоїв для схуднення.

Візьмемо, наприклад, пінья коладу — алкогольний коктейль з рому, ананасового соку і кокосового молока: пусті калорії (алкоголь), жирі калорії (кокосове молоко) та безліч доданих цукрів. Це, безумовно, не той напій, який допоможе втратити вагу.

Коли справа доходить до святкових вечірок та сімейних зустрічей у новорічну ніч, пам’ятайте про типи алкогольних напоїв, помірне вживання яких не принесе до надлишку ваги.

Келих червоного вина, мабуть, найкращий вибір, коли справа доходить до алкоголю, кажуть дієтологи.

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Холодні кавові напої

Найгірші напої-злочинці, як правило, трапляються в кав’ярнях, де вершкові кавові напої і навіть латте можуть споживати від 500 до 1200 калорій і давати більше цукру, ніж слід було б за цілий день.

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