Дієтологи назвали найгірші звички на сніданок для вашого імунітету

Харчові звички також впливають на силу вашої імунної системи.
Дещо з того, що ви звикли їсти на сніданок, може підірвати ваш імунітет.
Забагато цукру
Солодкі пластівці, тістечка, млинці та вафлі, містять забагато цукру. Це з часом може негативно вплинути на ваші лейкоцити, які борються з інфекцією.
Навіть якщо ви не їсте млинці щоранку, споживання цукру може збільшитися несподівано.
Недостатня кількість вітаміну D
Вітамін D є важливим компонентом для зміцнення імунної системи.
Такі продукти, як лосось, вівсянка, яйця, молоко та деякі соки, можуть бути чудовими джерелами вітаміну D.
Білок
Білок є ще одним важливим компонентом підтримки здорової імунної системи, тому отримувати його достатню кількість на сніданок є ключовим моментом.
Багато продуктів для сніданку, як-от тістечка або тости, багаті вуглеводами, але з низьким вмістом білка, тому додавання багатих білком продуктів, таких як яйця, молоко і навіть тофу, до сніданку може допомогти підтримати імунну систему.
Вживання занадто великої кількості фаст-фуду
Якщо ви не снідаєте вдома, а перехоплюєте по дорозі щось у кафе, це може завдати шкоди вашому імунітету.
Фаст-фуд насичений сіллю. А раціон з високим вмістом солі шкодить імунній системі.