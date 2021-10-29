Дієтологи назвали найгірші звички на сніданок для вашого імунітету

Дієтологи назвали найгірші звички на сніданок для вашого імунітету

Харчові звички також впливають на силу вашої імунної системи.

Дещо з того, що ви звикли їсти на сніданок, може підірвати ваш імунітет.

Забагато цукру

Солодкі пластівці, тістечка, млинці та вафлі, містять забагато цукру. Це з часом може негативно вплинути на ваші лейкоцити, які борються з інфекцією.

Навіть якщо ви не їсте млинці щоранку, споживання цукру може збільшитися несподівано.

Недостатня кількість вітаміну D

Вітамін D є важливим компонентом для зміцнення імунної системи.

Такі продукти, як лосось, вівсянка, яйця, молоко та деякі соки, можуть бути чудовими джерелами вітаміну D.

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Білок

Білок є ще одним важливим компонентом підтримки здорової імунної системи, тому отримувати його достатню кількість на сніданок є ключовим моментом.

Багато продуктів для сніданку, як-от тістечка або тости, багаті вуглеводами, але з низьким вмістом білка, тому додавання багатих білком продуктів, таких як яйця, молоко і навіть тофу, до сніданку може допомогти підтримати імунну систему.

Вживання занадто великої кількості фаст-фуду

Якщо ви не снідаєте вдома, а перехоплюєте по дорозі щось у кафе, це може завдати шкоди вашому імунітету.

Фаст-фуд насичений сіллю. А раціон з високим вмістом солі шкодить імунній системі.

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