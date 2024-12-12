Дієтологи назвали найгірший гарнір для вечері: а серед українців він один з найулюбленіших

Дієтологи назвали перелік найгірших гарнірів, які в жодному разі не варто готувати на вечерю. Серед них опинилася й страва, яку обожнюють мільйони українців.

За словами дієтологів, найменш корисним гарніром на вечерю є картопляне пюре. І саме ця ніжна та пухка страва у багатьох українців асоціюється з сімейним затишком. Причина досить проста: ця страва практично є чистим вуглеводом, який підвищує рівень цукру в крові, а після цього викликає різкий спад енергії. Якщо ви будете їсти картопляне пюре ввечері, то це призведе до проблем з зайвою вагою та безсоння.

Особливо шкідливим є картопляне пюре з додаванням масла і молока, як люблять готувати українці. Після цього страва взагалі перетворюється на справжнє калорійну бомбу. Вона перевантажить організм, а ще не дасть йому можливості повноцінно відновитися під час сну.

Однак, в перелік потрапило не лише картопляне пюре. Також дієтологи рекомендують не їсти ввечері на гарнір:

білий рис — він відрізняється високим глікемічним індексом, а тому працює практично так само як і пюре;

— він відрізняється високим глікемічним індексом, а тому працює практично так само як і пюре; смажені і масні гарніри — зокрема, овочі у паніровці чи смажена картопля;

— зокрема, овочі у паніровці чи смажена картопля; макарони з пшеничного борошна — порція цієї страви загрожує важкістю в шлунку, що призведе до безсоння.

Звичайно, кажуть дієтологи, це зовсім не означає, що вам потрібно повністю відмовитися від улюблених страв. Наприклад, ви можете зробити картопляне пюре кориснішим, якщо приготуєте його з батату (солодкої картоплі), зменшите кількість молока або заміните масло оливковою олією.

Ввечері слід віддавати перевагу легким і поживним гарнірам, які допоможуть організму відновитися під час сну. Це можуть бути:

овочі на парі — можна замінити запеченими овочами без олії;

— можна замінити запеченими овочами без олії; салати з овочами і зеленню — організм отримає вітаміни і поживні речовини;

— організм отримає вітаміни і поживні речовини; гречка чи кіноа — це складні вуглеводи, які перетравлюють повільно і дарують тривале відчуття ситості.

Пам'ятайте, що вечеря — це не лише приймання їжі, але й спосіб підготувати свій організм до нічного відпочинку. Обираючи легкі гарніри, ви будете почуватися краще.

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