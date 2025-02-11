Дієтологи назвали найкорисніший чай, який п'ють довгожителі: і це зовсім не той, про який всі думали

Який чай краще пити для подовження життя? Дієтологи здивували відповіддю після проведення досліджень.

Зазвичай зелений чай вважають кориснішим за чорний. Його властивості – тонізуючі, цілющі та загальнозміцнювальні – добре відомі багатьом. Однак науковці зробили несподіване відкриття: чорний чай може бути справжнім секретом довголіття.

Американські дієтологи радять щодня пити чорний чай, про що повідомляє авторитетне видання Eating Well. Дослідники вважають, що цей напій позитивно впливає на здоров’я та сприяє довшому життю.

Що показали дослідження

2022 року вчені провели масштабне дослідження за участю майже 500 тисяч людей. Проаналізувавши їхні харчові звички, фахівці встановили, що вживання двох чашок чорного чаю на день знижує ризик передчасної смерті на 9–13 %.

Особливо добре цей напій проявив себе у профілактиці серцево-судинних захворювань.

Його корисний вплив пояснюється особливою технологією обробки, яка забезпечує повне окислення чайного листя. У процесі ферментації утворюються унікальні антиоксиданти – теафлавін і теарубігін.

Ці речовини допомагають боротися з хронічними запальними процесами в організмі та захищають від різних захворювань.

Науково доведено, що регулярне вживання чорного чаю сприяє зміцненню серця й судин, а також нормалізує артеріальний тиск.

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