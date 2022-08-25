Дієтологи назвали найкраще поєднання йогурту з іншими продуктами: ідеальна комбінація проти запалення

Йогурт — це більше, ніж просто легкий сніданок або полуденок.

Цей молочний продукт покращує здоров’я кишечника та підтримує імунітет, а також допомагає у нарощуванні м’язів. І хоча йогурт може бути смачним сам по собі, додавання ароматних інгредієнтів перетворить його на більш збалансовану страву.

За інформацією медиків, йогурт допомагає зменшити хронічне запалення в організмі.

У той час, як гостре запалення природно виникає після травми або хвороби, хронічне запалення з'являється поступово, коли організм втрачає здатність його побороти. Це може бути побічним ефектом надмірного споживання алкоголю, надмірної ваги, недостатніх фізичних вправ і стресу. Хронічне запалення є тривалим і з часом може призвести до кількох захворювань і станів, таких як діабет, аутоімунні захворювання та порушення обміну речовин.

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Якщо ви хочете зменшити запалення, немає кращого часу для початку, ніж вранці з йогуртом на сніданок. А за словами дієтологів, найкраща комбінація йогурту для зменшення запалення — із чорницею та волоськими горіхами.

"Не дивно, що одна з найпопулярніших комбінацій йогуртів також є однією з найкращих комбінацій для боротьби із запаленням", — каже лікар.

Додавши до йогурту лісову чорницю і волоські горіхи, вам вдасться збагатити молочну основу поживними речовинами, що мають протизапальні властивості.

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Як чорниця та волоські горіхи можуть допомогти впоратися із запаленням

Згідно з дослідженням у виданні Journal of Agriculture and Food Chemistry, дика чорниця є багатим джерелом антоціанів та інших флавоноїдів з протизапальною дією.

"Ці ягоди солодкі, і вони створюють ситний смак до будь-якої страви, включно з йогуртом.

Дика чорниця має вищу концентрацію антиоксиданту антоціану порівняно зі звичайною чорницею, тому в неї більш антиоксидантні властивості.

Волоські горіхи вважають чудовим джерелом альфа-ліноленової кислоти (ALA) – рослинної незамінної жирної кислоти Омега-3.

Ця жирна кислота має протизапальні властивості, а також є джерелом рослинного білка і клітковини.

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Ба більше, волоські горіхи є багатим джерелом протизапальних вітамінів й антиоксидантів. Це включає вітамін Е та інші фітонутрієнти, такі як фенольні кислоти, дубильні речовини та флавоноїди.

Хоча існує так багато способів вживання йогурту для підтримання здоров’я, ви можете вважати комбінацію йогурту, чорниці та горіхів найкращою, особливо якщо потрібно зменшити запалення в організмі.

Це поєднання не тільки допоможе йому боротися із запаленням, але й здивує вас приємним смаком.

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