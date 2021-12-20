Дієтологи назвали найкращі харчові звички для здоров’я кишечника

Не можна ігнорувати здоров’я вашого кишечника. Вчені довели, що його стан впливає на психічне та когнітивне здоров’я, а також рівень артеріального тиску.

Також науковці впевнені, що вживання великої кількості обробленої їжі та вживання великої кількості алкоголю негативно змінює мікробіом кишечника.

Отже, коли справа доходить до пошуку правильних способів харчування, експерти радять наступне...

Їжте більше бобових

Бобові є чудовим доповненням до вашого раціону. Нут, чорна квасоля, квасоля та сочевиця є чудовими джерелами клітковини, які допомагають травленню.

"Якщо ви не отримуєте достатньої кількості клітковини у своєму щоденному раціоні, ви можете відчувати здуття живота, посилення голоду та дискомфорт у шлунку. Це може означати, що настав час включити більше бобових або квасолі у свої страви". - кажуть дієтологи.

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Запасіться ягодами

Ягоди не лише є хорошим джерелом клітковини, але й багаті антиоксидантами та вітаміном С, який допомагає живити здорові бактерії та зменшує запалення в нашому шлунково-кишковому тракті. Ви можете змішати їх із кефіром у коктейлі на сніданок, і чудово розпочати день.

Чому квашена капуста потемніла / pixabay.com

Їжте ферментовані продукти

За словами експертів ферментовані продукти у раціоні можуть значно покращити здоров’я кишечника.

Важливо щодня включати в свій раціон звичайний цільномолочний йогурт, або, наприклад, квашену капусту.

Дослідження 2021 року нещодавно показало, що дієта з високим вмістом ферментованих продуктів збільшує різноманітність мікробіоми, зменшує запалення та покращує імунну відповідь.

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Урізноманітніть своє харчування

Вірте чи ні, але на ваш кишечник може негативно вплинути вживання одних і тих самих продуктів день у день. Дослідження показують, що чим ширший асортимент рослинної, їжі, тим різноманітнішими будуть наші кишкові бактерії, що є маркером хорошого здоров’я кишечника.

Візьміть за звичку експериментувати з новими продуктами та включайте у свій раціон більший вибір рослинної їжі, оскільки унікальні сполуки в кожній їжі містять волокна, які живлять різні види корисних бактерій, які вже живуть у вашому кишечнику, а різноманітна популяція бактерій зміцнює вашу імунну систему.

Коли справа доходить до догляду за кишечником, переконайтеся, що ви їсте достатньо клітковини, п’єте багато води та добре відпочиваєте – все це має вирішальне значення для забезпечення здорового мікробіома кишечника.