Дієтологи назвали найкращі продукти, які знижують рівень холестерину

Високий рівень холестерину підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту, двох головних причин смерті у світі.
Якщо у вас високий рівень холестерину, потрібно переглянути раціон.
Те, що ви їсте, має великий вплив на рівень холестерину. І на відміну від ліків для його зниження, їжа не має потенційно неприємних побічних ефектів. Отже, які продукти знижують рівень холестерину? Ви можете бути здивовані, виявивши, що це те, що у вас вже є під рукою.
Існує два типи холестерину: ЛПВЩ, «хороший» вид, і ЛПНЩ, «поганий» тип холестерину, що закупорює артерії. Під час коригування вашої дієти потрібно вживати продукти, які допоможуть знизити рівень холестерину ЛПНЩ, а також підвищити рівень холестерину ЛПВЩ.
«Коли справа доходить до зниження рівня холестерину, клітковина — це найважливіше, що ви можете їсти», — кажуть дієтологи.
Клітковина, як губка, поглинає надлишок поганого холестерину і допомагає вашому організму виводити його.
Зосередження на продуктах з високим вмістом розчинної клітковини - чудова стратегія.
Дослідження довели, що розчинна клітковина може знизити рівень холестерину ЛПНЩ.
Клітковина, яка розчиняється у воді, притягує та поглинає воду, утворюючи гелеподібну речовину, уповільнює час проходження їжі. Розчинну клітковину можна знайти в таких продуктах, як овес, ячмінь, боби, насіння льону, овочах, як-от брюссельська капуста, і фруктах, таких як яблука та апельсини.
Оскільки розчинна клітковина повільно перетравлюється, вона зв’язується з холестерином в крові перед він може потрапити в кровообіг. Потім він здатний очистити організм від холестерину, що допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ.
Щодо продуктів, багатих розчинною клітковиною, найкращий з них - чорна квасоля. Це найкращий вуглевод для схуднення, оскільки в ній багато білка і клітковини, але мало жиру.
Ви можете використовувати консервовану квасолю або приготувати їх у сухому вигляді — і те й інше працює.
Боби також допомагають запобігти стрибкам глюкози в крові.
Порція чорних бобів на 3/4 склянки містить 5,4 г розчинної клітковини — це 19% добової норми клітковини.
Чорна квасоля багата в’язкою, розчинною клітковиною, яка перешкоджає реабсорбції багатих холестерином жовчних кислот у вашому кишечнику. Жовчні кислоти поглинаються клітковиною, перш ніж вони можуть бути реабсорбовані організмом, і в кінцевому підсумку виводяться разом з клітковиною з організму. Потім організм має видалити холестерин з крові, щоб генерувати нові жовчні кислоти.
Крім зниження рівня холестерину, чорна квасоля багата рослинним білком. Тож, ви можете зменшити кількість споживаного тваринного білка і таким чином зменшити кількість насичених жирів, що підвищують холестерин.
Чорна квасоля також насичена калієм, мінералом, який може допомогти контролювати високий кров’яний тиск, а це важливо, оскільки високий кров’яний тиск може підвищити ризик серцевих захворювань та інсульту.
Приготуйте сьогодні вегетаріанський омлет з чорною квасолею на сніданок або овочеве рагу на вечерю.
Читайте також: Чому дієтологи додали банани до списку корисних для кишківника продуктів