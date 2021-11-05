Дієтологи назвали найкращі продукти, які знижують рівень холестерину

Високий рівень холестерину підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту, двох головних причин смерті у світі.

Якщо у вас високий рівень холестерину, потрібно переглянути раціон.

Те, що ви їсте, має великий вплив на рівень холестерину. І на відміну від ліків для його зниження, їжа не має потенційно неприємних побічних ефектів. Отже, які продукти знижують рівень холестерину? Ви можете бути здивовані, виявивши, що це те, що у вас вже є під рукою.

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Існує два типи холестерину: ЛПВЩ, «хороший» вид, і ЛПНЩ, «поганий» тип холестерину, що закупорює артерії. Під час коригування вашої дієти потрібно вживати продукти, які допоможуть знизити рівень холестерину ЛПНЩ, а також підвищити рівень холестерину ЛПВЩ.

«Коли справа доходить до зниження рівня холестерину, клітковина — це найважливіше, що ви можете їсти», — кажуть дієтологи.

Клітковина, як губка, поглинає надлишок поганого холестерину і допомагає вашому організму виводити його.

Зосередження на продуктах з високим вмістом розчинної клітковини - чудова стратегія.

Дослідження довели, що розчинна клітковина може знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

ТСН.ua

Клітковина, яка розчиняється у воді, притягує та поглинає воду, утворюючи гелеподібну речовину, уповільнює час проходження їжі. Розчинну клітковину можна знайти в таких продуктах, як овес, ячмінь, боби, насіння льону, овочах, як-от брюссельська капуста, і фруктах, таких як яблука та апельсини.

Оскільки розчинна клітковина повільно перетравлюється, вона зв’язується з холестерином в крові перед він може потрапити в кровообіг. Потім він здатний очистити організм від холестерину, що допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

Щодо продуктів, багатих розчинною клітковиною, найкращий з них - чорна квасоля. Це найкращий вуглевод для схуднення, оскільки в ній багато білка і клітковини, але мало жиру.

Ви можете використовувати консервовану квасолю або приготувати їх у сухому вигляді — і те й інше працює.

Боби також допомагають запобігти стрибкам глюкози в крові.

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Порція чорних бобів на 3/4 склянки містить 5,4 г розчинної клітковини — це 19% добової норми клітковини.

Чорна квасоля багата в’язкою, розчинною клітковиною, яка перешкоджає реабсорбції багатих холестерином жовчних кислот у вашому кишечнику. Жовчні кислоти поглинаються клітковиною, перш ніж вони можуть бути реабсорбовані організмом, і в кінцевому підсумку виводяться разом з клітковиною з організму. Потім організм має видалити холестерин з крові, щоб генерувати нові жовчні кислоти.

Крім зниження рівня холестерину, чорна квасоля багата рослинним білком. Тож, ви можете зменшити кількість споживаного тваринного білка і таким чином зменшити кількість насичених жирів, що підвищують холестерин.

Чорна квасоля також насичена калієм, мінералом, який може допомогти контролювати високий кров’яний тиск, а це важливо, оскільки високий кров’яний тиск може підвищити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Приготуйте сьогодні вегетаріанський омлет з чорною квасолею на сніданок або овочеве рагу на вечерю.

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