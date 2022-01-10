Дієтологи назвали найкращий напій для зниження холестерину

Вживання свіжого апельсинового соку без додавання цукру може допомогти вашому серцю і знизити рівень холестерину.

Ви не можете зосередитись на здоров'ї свого серця, не звертаючи уваги на рівень холестерину. У той час як ваш організм потребує певної кількості холестерину для побудови клітин, занадто веика його кількість може призвести до серцевих захворювань та інших ускладнень зі здоров'ям.

Найбільш поширеною проблемою, пов'язаною з високим рівнем холестерину, є закупорка артерій, що, на жаль, може бути надзвичайно шкідливим для вашого здоров'я. І хоча високий рівень холестерину іноді може бути спадковим, є дієтичні зміни, які ви можете зробити, щоб допомогти.

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За словами авторки книжок «Куховарна книжка про вагітність мами вперше» та «Підживлення чоловічої фертильності» Лорен Манакер, один із найкращих напоїв, який допоможе вам знизити рівень холестерину, — це 100% апельсиновий сік.

Ось як апельсиновий сік може допомогти знизити рівень холестерину.

Апельсиновий сік без додавання цукру — чудовий напій для загального стану здоров'я, який може забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

"100% апельсиновий сік — це натуральний солодкий напій, що не містить жирів і натрію, багатий на вітаміни і мінерали", - говорить Манакер.

Більш того того, за словами Манакер, цей напій також може допомогти людям із високим рівнем холестерину.

"Дані показали, що вживання 100% апельсинового соку пов'язане зі зниженням загального холестерину, а також холестерину ЛПНГ", — говорить Манакер.

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Крім того, цей напій може підвищити рівень «хорошого» холестерину ЛПВЩ.

Манакер також зазначає, що огляд та метааналіз, опубліковані у Phytotherapy Research, показали, що щоденне вживання апельсинового соку може призвести до зниження загального рівня холестерину. Огляд передбачає, що також може бути зв'язок між соком і чутливістю до інсуліну, але це не повністю доведено.

Якщо ви збираєтеся випити склянку апельсинового соку, переконайтеся, що ви п'єте 100% апельсиновий сік без додавання цукру, щоб отримати всі переваги для здоров'я та зниження рівня холестерину.