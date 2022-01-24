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Дієтологи назвали найшкідливіші продукти для серця після 50 років

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Дієтологи назвали найшкідливіші продукти для серця після 50 років

УНІАН

Захистіть своє серце, відмовившись від цих продуктів.

Серцева недостатність є основною причиною госпіталізації дорослих старше 65 років. За даними Американської кардіологічної асоціації, у 50-60 люди часто набирають більше ваги, тож, з'являються додаткові фактори ризику серцево-судинних захворювань.

Будьте впевнені, у вас є час все змінити, щоби покращити стан свого серця. Поки зупинимося на тому, щоби зменшити кількість шкідливої їжі у власному раціоні.

Дієтологи склали список найбільш шкідливих для серця продуктів. Читайте далі, і щоб дізнатися більше про те, як правильно харчуватися.

Жирне м'ясо і смажена їжа

«Якщо ви хочете зберегти своє серце здоровим після 50 років, настав час серйозно поглянути на споживання насичених жирів», — каже дієтологиня із США Ребекка Шіллінг.

«Більшість моїх клієнтів старше 50 років стикаються з цією рекомендацією. Вони звикли до червоногом’яса та смаженої курки, і їх лякає думка стати такими, «як їхній племінник-веган», — додає лікарка.

Але раціон з високим вмістом насичених жирів і низьким вмістом фруктів, овочів і клітковини сприяє розвитку серцевих захворювань.

Їжа з високим вмістом насичених жирів створює ідеальне середовище, закупорюючи артерії, підвищуючи рівень поганого холестерину та сприяючи високому кров’яному тиску.

Тому потрібно обмежити споживання м’яса під час їжі порцією розміром з вашу долоню, ставтеся до червоного м’яса та смаженої їжі із прошарками сала як до рідкісних ласощів, обрізайте жир з усіх шматків м’яса, вибирайте низькі жирні молочні продукти і збільшіть кількість фруктів, овочів і клітковини, які ви споживаєте щодня.

Картопляні чіпси та газована солодка вода

Натрій, насичені жири та доданий цукор — ось, що містять закуски в пакетах (у тому числі. чіпси, печиво).

Цукор також відіграє ключову роль у псуванні здоров’я серця.

Солодка газована вода містить дуже багато доданого цукру, що є фактором ризику діабету, ожиріння та серцевих захворювань. Ви можете уникнути цього ризику, вибираючи більш здорові альтернативи.

© Центр громадського здоров`я
Центр громадського здоров`я

Дієтичні напої

Штучно підсолоджені напої пов’язані з підвищеним ризиком кардіометаболічних захворювань.

Дослідження в Diabetes Care показало, що люди, які щодня вживають дієтичну газовану воду, мають на 36% більший ризик розвитку метаболічного синдрому і на 67% більший ризик діабету 2 типу в порівнянні з тими, хто не п’є газовані напої.

Штучна солодкість низькокалорійних дієтичних напоїв ускладнює вимірювання калорійності вашого організму, підвищуючи апетит і порушуючи мікробіом, що може призвести до непереносимості глюкози та посилення потягу до солодкої, високоенергетичної їжі та напої.

Щоб захистити своє серце, вибирайте воду більшу частину часу і зведіть до мінімуму споживання штучно підсолоджених напоїв. Зменшення споживання дієтичної газованої води може допомогти знизити апетит, покращити контроль ваги та покращити загальне здоров’я.

Випічка

Смачний пончик є символом продуктів, яких слід уникати чоловікам і жінкам старше 50 років, які турбуються про здоров’я свого серця. Солодощі, смажені у фритюрі, насичені рафінованими вуглеводами та цукром, що може призвести до збільшення ваги та ризику серцево-судинних захворювань. Рафіновані вуглеводи та цукор також перевіряють здатність організму їх переробляти, і коли люди стають старшими, багато з них перетворяються на інсулінорезистентних або хворіють на діабет, що збільшує ризик серцевих захворювань.

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