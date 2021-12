Дієтологи назвали продукт, що знижує потяг до солодкого 

Найкращим способом боротися з потягом до солодкого є щоденне вживання вівсяної каші на сніданок.

Американські дієтологи назвали продукт, що допомагає людям, які дотримуються дієти, впоратися з потягом до солодкого протягом дня.

Про це повідомляє Eat This, Not That!

На думку фахівців, найкраще у боротьбі з бажанням з'їсти щось солодке допоможе сніданок із вівсяної каші. Дієтологиня Тріста Бест вважає, що багато традиційних продуктів для сніданку на зразок пластівців з молоком або випічки, що продається в кафе, може збільшити денне споживання цукру.

"Сніданок із солодких пластівців з молоком швидко вгамує голод, проте ви незабаром знову зголоднієте, і швидше за все, спробуєте вгамувати цей голод великою кількістю вуглеводів і цукру", - зазначила Бест.

Лікарка Ліза Янг погодилася з колегою та заявила, що найкращим способом боротися з потягом до солодкого є щоденне вживання вівсяної каші на сніданок.

"Клітковина, що міститься у вівсяній каші, не тільки корисна сама по собі, але й допомагає підтримувати потрібний рівень цукру в крові і знижує потяг до солодкого", - вважає Янг.

Вона додала, що зайві білки та жири можуть послабити бажання з'їсти щось солодке, тому варто додати у вівсянку нежирне молоко, насіння льону та ягоди.

