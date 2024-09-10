Дієтологи назвали продукт, який найкорисніше їсти на сніданок: знижує холестерин в крові

Сніданок — один з найголовніших приймань їжі. А тому експерти зі здорового харчування не припиняють стверджувати, що він повинен бути не тільки смачним, але й корисним. Виявляється, "правильний" сніданок навіть допомагає боротися з підвищенним холестерином.

Через високий рівень "поганого" холестерину в організмі в декілька разів збільшується ризик ішемічної хвороби серця, захворювання периферичних артерій, інсульту, гіпертонії, діабету 2 типу.

Щоб допомогти своєму тілу краще виводити холестерин з крові, потрібно правильно снідати. Дієтологи стверджують, що найкращим продуктом для початку дня є вівсянка.

Вона допомагає знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), яких і називають "поганим" холестерином. І все це завдяки високому вмісту клітковини.

Експерти, зокрема, дієтолог Лон Бен-Ашера, впевнені, якщо з'їдати всього 5-10 г розчинної клітковини на день. Саме вівсянка (але не вівсяні пластівці швидкого приготування з високим вмістом цукру) є найкращим її джерелом.

Також до продуктів, які багаті клітковиною, можна віднести насіння чіа, квасолю, авокадо, різні бобові, фрукти, овочі та насіння льону. Обов'язково включайте їх до свого щоденного раціону. В тому числі, їх можна їсти й на сніданок.

Читайте також: