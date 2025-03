Дієтологиня назвала продукти №1 для підвищення імунітету: обов'язково додайте до раціону навесні

Звичайно, немає чарівної пігулки, яка надасть вам надможливості імунітету, але існують певні продукти, багаті на поживні речовини, що допомагають підтримувати функцію імунної системи та інші процеси організму для збереження здоров’я, пишуть в Today.

Чи може їжа покращити імунну систему

Імунна система — це вбудована система захисту організму, яка допомагає захищати від хвороб та інфекцій.

Ця мережа білих кров’яних клітин, органів, хімічних сполук і білків працює разом, щоб розпізнати і боротися з шкідливими агресорами — включаючи бактерії, віруси, паразити або ракові клітини — і допомагає організму відновлюватися після інфекцій або травм, за даними Клівлендської клініки.

Зазвичай наша імунна система добре справляється сама по собі. Вакцини можуть зміцнити нашу імунітет до конкретних хвороб, а загальну функцію імунної системи можна підтримати, дотримуючись здорового способу життя — однією з основ цього є харчування збалансованою та поживною їжею.

Найкраща дієта для підтримання здорової імунної системи складається на 75% з рослинних продуктів і забезпечує організм необхідними поживними речовинами для підтримки його захисних функцій. До них відносяться білки, клітковина та мікроелементи, такі як вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Які продукти їсти для підвищення імунітету

"Вітамін C та цинк добре відомі своєю роллю в підтримці імунної системи, але багато інших поживних речовин також відіграють важливу роль", — говорить Наталі Різзо, зареєстрована дієтологиня. Дослідження показують, що вітаміни A, E, D і B, фолат, залізо, мідь і селен також сприяють здоров'ю імунної системи, додає Різзо.

Ці поживні речовини допомагають імунній системі функціонувати правильно, щоб ви швидше одужували, коли захворієте, каже Різзо. Однак важливо зауважити, що лише дієта не запобіжить хворобам. "Люди думають, що якщо вони їстимуть достатньо певних поживних речовин, то ніколи не захворіють. Це не так", — каже Різзо.

Навіть якщо імунна система працює добре, хвороботворні мікроби все одно можуть проникнути. "Якщо ви торкнетеся мікробів, що викликають висококонтагіозну хворобу, як-от норовірус, а потім доторкнетеся до обличчя, жодна кількість вітаміну C або цинку не зможе запобігти тому, щоб ви захворіли", — зазначає Різзо.

Проте все ж важливо вживати різноманітні продукти з поживними речовинами, щоб зміцнити імунну систему. Також важливо підтримувати здорову вагу для належної функції імунної системи, відповідно до Центрів з контролю та профілактики захворювань США.

Коли ви обираєте перекушування, зверніть увагу на ці швидкі та легкі продукти з властивостями, що підтримують імунітет, замість менш поживних, високооброблених.

Полуниця

Полуниця — улюблене перекушування, що зміцнює імунітет, для Різзо. Цей смачний "суперфрукт" солодкий, смачний і маленький, але потужний за вмістом поживних речовин.

"Мабуть, найважливішим поживним елементом для імунітету є вітамін C, і багато хто не усвідомлює, що ягоди є чудовим джерелом вітаміну C", — каже Різзо. Одна порція, що складається з восьми свіжих полуниць або однієї чашки нарізаних, забезпечує близько 100% вашої добової потреби у вітаміні C, додає Різзо.

Хоча технічно полуниця не в сезоні навесні в Україні, свіжі та заморожені ягоди все одно доступні в магазинах протягом усього року. Полуницю можна їсти саму по собі — з зеленими хвостиками — або додавати до грецького йогурту та вівсянки, або змішувати в смузі.

Якщо ви не любите полуниці, малина та чорниця також багаті на вітамін C і є чудовими варіантами.

Червоний солодкий перець

Червоний солодкий перець — ще одне улюблене перекушування, що зміцнює імунітет, який рекомендує Різзо. Природно низькокалорійний і маложировий, червоний солодкий перець містить клітковину (близько 2,5 грама на порцію) і важливі мікроелементи.

Одна порція сирого червоного солодкого перцю, або приблизно півчашки, забезпечує понад 100% вашої добової потреби у вітаміні C. Червоний солодкий перець також багатий на вітамін A, який підтримує здоровий зір та функцію імунної системи. Він також містить вітаміни групи B, мінерали та антиоксиданти, які можуть допомогти підтримати здоров'я серця та мозку та знизити запалення.

Апельсини

Апельсини — класичне перекушування, що зміцнює імунітет. "Усі види апельсинів та 100% апельсиновий сік є відмінними джерелами вітаміну C", — каже Різзо.

Окрім високого вмісту вітаміну C, апельсини є хорошим джерелом клітковини, калію, фолату та кальцію, вони містять антиоксидант гесперидин, який може подавляти запалення і пов'язаний із здоров'ям імунної системи, серця, когнітивними функціями та іншими аспектами здоров'я.

Апельсини також мають високий вміст води, що робить їх чудовим перекушуванням для додаткового зволоження. Апельсини зручні для перенесення, їх легко взяти з собою і почистити на ходу. Якщо ви п'єте апельсиновий сік, переконайтеся, що це свіжовичавлений 100% сік без додавання цукру або консервантів.

Гарбузове насіння

Якщо ви шукаєте зручне перекушування для зміцнення імунітету, насіння гарбуза, або пепіти, є відмінним варіантом, на думку Різзо.

Насіння гарбуза дуже багате на поживні речовини, надаючи рослинний білок і омега-3 жирні кислоти, а також багато вітамінів і мінералів, важливих для здорової функції імунної системи. "Приблизно 28 грамів насіння гарбуза містить 20% від добової потреби в цинку — ще один поживний елемент, який допомагає боротися з застудою", — каже Різзо.

Насіння гарбуза також багате на вітамін E, калій, магній, залізо та кальцій. Ці речовини можуть допомогти підтримувати здоровий метаболізм, здоров’я кишківника, мозку та інші функції організму. Насолоджуйтесь смаженим насінням гарбуза самостійно або додавайте до йогурту, супів чи змішуйте в соуси.

Увага! Не займайтесь самолікуванням. Якщо ви відчули погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

