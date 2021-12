Дієтологи назвали продукти, що заважають схуднути

Спеціалісти радять виключити з раціону білий хліб та смажене.

Дієтологи зі США назвали найшкідливіші продукти для тих, хто прагне схуднути. Насамперед бажаючим скинути вагу слід відмовитися від білого хліба, смажених у фритюрі продуктів, замінників цукру та продуктів із малим вмістом клітковини.

Дієтологиня Джинань Банна нагадує, що білий хліб — один із головних ворогів для тих, хто хоче схуднути.

"Білий хліб не наситить вас надовго, бо в ньому немає клітковини. Швидше за все, ви почнете споживати більше калорій, ніж потрібно, якщо залишите його в раціоні. Щоб не набирати зайвої ваги, краще їсти цільнозерновий хліб", — сказала Банна.

Вона також застерегла від вживання страв, що смажаться у великій кількості олії або у фритюрі: “Смажені продукти дуже калорійні, а ви гладшаєте, коли споживаєте більше калорій, ніж спалюєте”.

Банна послалася на дослідження британських колег, які встановили, що людям із генетичною схильністю до ожиріння смажені страви особливо шкідливі.

Дієтологиня Джанет Коулман розповіла, що замінники цукру можуть стати на заваді до ідеальної фігури, хоча технічно не містять калорій.

"Важливо розуміти, що навіть якщо в замінниках немає калорій, вони все одно підвищують рівень глюкози в крові, а це може заважати схудненню", - вважає Коулман.

Її колега Кара Ландау зазначила, що під час схуднення слід уникати продуктів із низьким вмістом клітковини, таких як білий хліб, рисові хлібці або, наприклад, картопляні чіпси.

"Клітковина повільно проходить шлунково-кишковим трактом, і люди, які вживають її в достатній кількості, довше залишаються ситими і не схильні до переїдання", - зазначила Ландау.

