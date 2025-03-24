Дієтологи назвали спецію №1, яка знижує рівень цукру в крові: кому її потрібно додати до раціону

Існує безліч наукових досліджень, що доводять: спеції потрібні не лише для покращення смаку страв, але й мають позитивний вплив на наше здоров'я. Зокрема, для зниження рівня цукру в крові та підвищення чутливості до інсуліну часто радять вживати корицю. Які ще спеції можуть допомогти?

За словами дипломованої дієтологині Барбі Червоні, імбир — це вибір тих людей, які хочуть бути здоровими.

Імбир займає лідерство завдяки своїм потужним властивостям. Він містить активні поліфеноли, зокрема гінгерол, які мають здатність знижувати запалення, що може допомогти у нормалізації рівня цукру в крові, пояснює докторка філософії Канчан Койя, авторка книги Spice Spice Baby.

Запалення є одним із факторів, що сприяє інсулінорезистентності та поганому контролю рівня цукру в крові. Тому, зменшуючи запалення за допомогою спецій, таких як імбир, можна позитивно вплинути на рівень цукру, – додає вона, зауважуючи, що для остаточного підтвердження цього зв'язку потрібні додаткові дослідження.

2024 року в журналі Nutrients було опубліковано метааналіз, який досліджував вплив таких спецій і трав середземноморської дієти, як чорний кмин, гвоздика, петрушка, шафран, чебрець, імбир, чорний перець, розмарин, куркума, базилік, орегано й кориця, на рівень цукру в крові людей з діабетом 2 типу.

Дослідники оцінювали рівень глюкози натщесерце, глікований гемоглобін (A1C) та концентрацію інсуліну. Імбир, куркумін, шафран і кориця значно знижували рівень цукру натщесерце, а чорний кмин та імбир позитивно впливали на зниження A1C і рівня інсуліну.

Імбирні добавлення (від 600 до 3000 міліграмів на день) стали єдиною спецією, яка показала значний ефект на всі три вимірювані показники. Для порівняння, 1000 мг імбиру відповідають приблизно ½ чайної ложки меленого імбиру або 1 чайній ложці тертого сирого імбиру.

Деякі дослідження свідчать, що імбир може сприяти поліпшенню чутливості до інсуліну та уповільненню процесу перетравлення вуглеводів, що, своєю чергою, допомагає зменшити різкі стрибки рівня цукру в крові після прийому їжі, – зазначає зареєстрована дієтологиня Колетт Міко. Крім того, існують дані, що імбир сприятливо впливає на рівень холестерину.

Однак є одне застереження: якщо у вас є проблеми з печією, надмірне споживання імбиру може погіршити симптоми.

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