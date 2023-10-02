Дієтологи назвали трійку найгірших продуктів для здоров’я вашого мозку

Для підтримування здоров’я мозку важливо мінімізувати запалення та вплив токсинів, а також підтримати кровообіг.

Про це каже американський дослідник та експерт з нейродегенеративних захворювань Дейл Бредесен.

Є багато факторів, які можуть викликати проблеми зі здоров’ям мозку, причому деякі з них абсолютно поза нашим контролем (наприклад, генетика та вік). Але є й інші чинники, які допомагають підтримувати мозок у відмінній формі, наприклад, фізична активність, підтримування здорової ваги, здорові звички.

Дієта з високим вмістом поживних речовин, багата антиоксидантами, корисними жирами та мікроелементами, допоможе підтримати здоров’я мозку. Але з іншого боку, є певні продукти, які зашкодять цьому.

Ось ці трійка найгірших продуктів для здоров’я мозку.

Фото: ТСН.ua

Смажене курча

Будь-що, смажене у фритюрі, обов’язково смакує. І ця хрустка скоринка не є винятком. Але споживання смаженої їжі не приносить користі вашому мозку. Результати мета-аналізу, опублікованого в American Journal of Clinical Nutrition, показали зв'язок між споживанням більшої кількості смаженої їжі та підвищеним ризиком когнітивних проблем зі здоров'ям.

Желейні цукерки

Ми всі час від часу любимо солодке. Але такі цукерки, як клейкі ведмедики, майже не містять нічого поживного, оскільки вони в основному виготовлені з чистого цукру. Хоча цукор у формі глюкози необхідний як джерело енергії, надмірне споживання цукру пов’язане з погіршенням пам’яті та підвищеним ризиком деменції. Через це вам краще залишити желейки.

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Молюски

Є деякі застереження, пов’язані з морепродуктами. По-перше, їх не слід смажити, оскільки споживання смаженої їжі пов’язане з поганими когнітивними наслідками для здоров’я.

А по-друге, риба не повинна містити великої кількості ртуті. Споживайте лосось, скумбрію, сардини та оселедець. В них міститься набагато більше омега-3 жирів і дуже низький рівень токсичної для мозку ртуті.

Нагадаємо і про певні категорії людей, яким не варто їсти волоські горіхи, попри їхні корисні властивості.

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