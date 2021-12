Дієтологи розкрили секрети, як схуднути без зайвих зусиль

Спеціалісти радять більше спати та правильно снідати.

Фахівці з фітнесу та здорового харчування розповіли про способи, які допоможуть схуднути без особливих зусиль та обмежень.

Зокрема, дієтологиня Пола Доебрич вважає, що позбутися зайвої ваги стає простіше, якщо щоночі спати не менше семи-восьми годин.

"Коли ми не висипаємося, нас більше тягне до їжі, яка багата на енергію", — пояснила вона.

А фахівчиня зі спортивного харчування Ванесса Спіна вважає, що ключ до схуднення – це збалансований сніданок.

"Поєднуючи вуглеводи з білком, ви починаєте їсти менше, – стверджує вона. — Наприклад, якщо їсте якийсь фрукт, додайте до нього одну чи дві столові ложки горіхової олії".

Експерт з фітнесу Даррен Стін рекомендує знизити температуру в будинку, тому що при холодних температурах процесс схуднення йде швидше, а якість сну стає вищою. Щоб дати організму час звикнути до низької температури, він рекомендує знижувати її поступово.

Дієтологиня Грейс Дероча радить замінити солодощі свіжими фруктами. Вони допоможуть відмовитися від солодкого.

