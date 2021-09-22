Дієтологи розповіли, чим корисні осінні груші і кому їх потрібно їсти

Дієтологи розповіли, чим корисні осінні груші і кому їх потрібно їсти

Груші - чудовий фрукт для вашого травлення та здоров'я кишечника.

Груші - чудовий фрукт для травлення та здоров'я кишечника. Осінні - сезонні груші - найкраще природне джерело клітковини, вітамінів В2, С, Е, а також міді і калію. Вони містять значну кількість пектину.

У грушах більше пектину, ніж у яблуках.

Пектин дуже корисний, тому що виконує функцію сорбенту, а значить допомагає вивести з організму особливо м’яко всі шлаки, збираючи їх зі стінок кишківника. А ще пектин покращує швидкість обміну речовин в організмі,

зниження рівня холестерину в крові та бере участь у процесі прискорення розщеплення жирів, що допомагає худнути.

Багато людей не знають, що ці плоди приносять масу користі для здоров’я.

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За словами дієтологині Емі Гудсон, груші - прекрасне джерело клітковини.

"В одній груші середнього розміру міститься 6 грамів клітковини, причому різної - розчинної та нерозчинної. Тож фрукти чудово підходять для здоров'я серця та кишечника", - говорить Гудсон.

Навіщо нам клітковина

Клітковина - це ключова поживна речовина, що необхідна організму для регулярного травлення, здорового кишечника і навіть профілактики хронічних захворювань. І найцікавіше, що організм насправді не може перетравлювати клітковину так само, як інші поживні речовини.

Натомість клітковина засвоюється або поглинаючи рідину, або поглинаючись рідиною - залежно від її типу.

Розчинна клітковина

Існує два типи клітковини: розчинна і нерозчинна, і більшість волокнистих продуктів (включаючи груші) містять обидві.

Розчинна клітковина розчиняється і допомагає підтримувати здоровий кишечник і серце.

"Розчинна клітковина може допомогти кишечнику, діючи як пребіотик і живлячи "хороші" бактерії в організмі. А також може підтримувати серце здоровим, допомагаючи знизити рівень холестерину", - говорить Гудсон.

Нерозчинна клітковина

За даними Гарвардської школи громадського здоров’я, нерозчинна клітковина полегшує травлення та випорожнення кишечника. Нерозчинна клітковина обмежує запори і навіть допомагає знизити ризик таких хронічних захворювань, як діабет 2 типу.

Інші переваги вживання груш

Крім клітковини, осінні сорти груш також містять високий рівень антиоксиданту, відомого як флавоноїди. Згідно з доповіддю, опублікованою у Journal of Food Composition and Analysis, відомо, що флавоноїди зменшують запалення в організмі та знижують ризик хронічних захворювань.

Сорт Вікторія

Найкорисніші осінні сорти груш

Сорт Вікторія починає дозрівати в другій половині серпня, досягає піку зрілості лише до середини вересня. Тож і з'являється у продажі не раніше. Плоди мають правильну грушоподібної форми, з гладкою і тонкою шкіркою. Добре перетравлюється і допомагає при запорах.

Дюшес

На смак груша солодка, з соковитою м'якоттю, має приємний аромат. З цього сорту добре робити варення, джеми. А ось зберігається груша недовго, в зірваний вигляді не псується близько 3-х днів.

Дюшес має яскраво-жовтий колір. В середньому одна груша може важити більше 150 г. Зберігається до двох тижнів. За смаком плоди соковиті, солодкі, з тонкою шкіркою і ніжним ароматом. У смаку присутні легкі нотки мускату і прянощів. Таку грушу добре їсти свіжою.

Велеса

Велеса - осінній сорт груш, що відноситься до одного з кращих. За смаковими властивостями солодкі, соковиті, з м'ясистою м'якоттю і тонкою шкіркою.

Тож їжте груші. А якщо потрібні нестандартні способи подачі, додавайте їх у салат з козячого сиру, готуйте смузі чи подавайте з горіхами і медом.

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