Дієтологи розповіли, які горіхи містять більше білка, ніж яйця

Горіхи мають багато переваг для здоров'я. Але, коли йдеться про кількість білка, деякі з них є кращими за інші.

Горіхи містять багато корисних речовин, зокрема, клітковину і білок. Останні допомагають надовго залишатися ситими, уповільнюють процес травлення, стабілізують рівень цукру в крові, забезпечуючи організм постійною енергією.

Деякі горіхи містять більше білка, ніж інші. В них ви знайдете стільки ж цієї поживної речовини, скільки її є в яйці. Саме яйця зазвичай вважаються одним з найкращих продуктів за вмістом білка (6 г на 1 яйце), а тому їх часто використовують як орієнтир.

Арахіс

На 1/4 чашки — 7 г білка

Хоча технічно арахіс — це бобова культура, яка росте під землею, однак його часто споживають як горіх. Він відрізняється високою поживною цінністю, особливим смаком та текстурою. При чому, в США цей продукт один із самих популярних. А все через його доступність, стабільність та поживність.

Мигдаль

23 шт — 6 г білка

Цей горіх надає організму чимало енергії завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів, зокрема, антиоксидантів, клітковини. Мигдаль позитивно впливає на здоров'я серця. А ще забезпечує цілих 10% щоденної потреби людини у клітковині. Несолоний мигдаль можна додавати до салатів чи використовувати як основний компонент для тортів.

Фісташки

на 29 г — 5,95 г білка

Фісташки також містять чимало корисних речовин. Зокрема, вони багаті на калій, який допомагає регулювати артеріальний тиск, вітамін В6 для підтримання імунітету, марганець, який бере участь у формуванні кісток. За результатами нового дослідження, завдяки регулярному вживанню фісташок можна значно покращити кишковий мікробіом. Ці горіхи добре поєднуються з рибою та куркою.

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