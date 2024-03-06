Дієтологиня нарешті розповіла, як правильно їсти ківі — зі шкіркою чи без

Ківі — надзвичайно корисний для здоров'я продукт. Але, чи їмо ми його правильно? Здавалося б, що тут складного? Почистили фрукт, розрізали навпіл — і все. Але, насправді, шкірка ківі не лише їстівна, але й дуже корисна.

Лікарка-дієтологиня з Великобританії Джилліан Калбертсон розповіла про основні причини з'їдати екзотичний фрукт цілком та кому варто його все-таки чистити.

За її словами, шкірка ківі містить багато поживних речовин, які додатково посилюють всі ті переваги, які дарує для здоров'я сам фрукт. Джилліан пояснила, що у світі існує близько 60 видів ківі. І хоча їхня шкірка може відрізнятися за текстурою та консистенцією — вона є їстівною у всіх сортів. Та найбільш поживними варіантами все ж є зелене та золоте ківі.

Зелене ківі найпоширеніше в Україні, воно досить пухнасте. Золоте — менш відомий його родич з гладкою шкіркою. Золотий плід відрізняється більш соковитим, тропічним смаком та фруктом бронзового кольору.

Також існують різні сорти ківі в залежності від місця їхнього вирощування. Це може призвести до незначних відмінностей у смаку та складі вітамінів і мінералів.

Чим корисна шкірка від ківі

Будь-яке ківі, незалежно від сорту і виду, дуже корисне для нашого організма. Ось лише кілька основних переваг цього фрукта, якщо їсти його зі шкіркою:

Велика кількість клітковини — це частина рослинної їжі, яка потрібна нашому організму для підтримання безперебійної роботи травної системи. Саме клітковина зменшує здуття живота і допомагає професу дефекації. Ківі саме по собі відмінне джерело клітковини, але якщо залишити шкірку, то її кількість зросте вдвічі.

— це частина рослинної їжі, яка потрібна нашому організму для підтримання безперебійної роботи травної системи. Саме клітковина зменшує здуття живота і допомагає професу дефекації. Ківі саме по собі відмінне джерело клітковини, але якщо залишити шкірку, то її кількість зросте вдвічі. Антиоксиданти — в шкірці ківі втричі більше антиоксидантів, ніж в самих фруктах. Саме антиоксиданти допомагають організму боротися з вільними радикалами (це нестабільні молекули, які, якщо їх не спинити, призводять до пошкодження клітин і спричиняють різні хвороби). У шкірці ківі містяться такі антиоксиданти: вітамін С — підсилювач імунітету, але варто зазначити, що у золотих ківі його більше, ніж у зелених; вітамін Е — якщо залишити шкірку вміст цього вітаміну збільшиться на цілих 32%, він зміцнює імунну систему, допомагає боротися з інфекціями; поліфеноли — сильні антиоксиданти, які борються з запаленнями в організмі, з'ясувалося, що 30% цих сполук надходить саме зі шкірки.

— в шкірці ківі втричі більше антиоксидантів, ніж в самих фруктах. Саме антиоксиданти допомагають організму боротися з вільними радикалами (це нестабільні молекули, які, якщо їх не спинити, призводять до пошкодження клітин і спричиняють різні хвороби). У шкірці ківі містяться такі антиоксиданти: Фолієва кислота — у шкірці золотого ківі міститься на 34% більше фолієвої кислоти, ніж в самих плодах. Фолієва кислота, або вітамін В9, потрібна, щоб допомогти організму перетворювати вуглеводи на глюкозу, що є паливом для нього. Лікарка вказує, що вона важлива для печінки, очей і волосся, допомагає підтримувати нормальну роботу нервової системи. Особливо важливою фолієва кислота є для вагітних, адже її дефіцит може призвести до ускладнень (наприклад, вродженої анемії чи дефектів).

Шкірка ківі: шкода і кому не можна їсти

Шкірка ківі: шкода / Фото: Unsplash

Шкірку з ківі обов'язково потрібно чистити людям, у яких в анамнезі були камені в нирках, тому що вона містить велику кількість оксалатів. Вони збільшують ймовірніть розвитку каменів у нирках. Оксалати є натуральними речовинами, які містяться в певних продуктах рослинного походження (ківі, шпинат, горіхи тощо). В організмі вони не виконують особливих функцій і виводяться разом із сечею.

Інколи, розповідає Джилліан, оксалати поєднуються в організмі з кальцієм, а це може перешкоджати його засвоєнню і призводить до утворення кристалів оксалату в нирках і суглобах. Американська урологічна асоціація рекомендує людям, які схильні до утворення каменів в нирках, уникати споживання великої кількості продуктів, які містять оксалати.

Як правильно їсти ківі зі шкіркою

В принципі, нічого особливого робити не потрібно. Медикиня виділила кілька порад, як краще їсти ківі зі шкіркою.

По можливості, слід надавати перевагу золотому ківі, адже їхня шкірка не така тверда і не містить волосків. Тому організм буде легше її переносити. Якщо ви споживаєте зелене ківі, можна прибрати "пушок" за допомогою рушника чи щітки для овочів з нейлоновою щетиною під час миття фруктів.

Можна також нарізати ківі кубиками і додавати в фруктові салати, тоді тектура загубиться через солодкий смак інших фруктів. Додавайте ківі зі шкіркою до смузі, адже тоді блендер розщепить її на маленькі шматочки, які будуть ледь помітними.

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