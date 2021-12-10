Дієтологиня назвала напій, що утворює жир на животі 

Вживання газованої води призводить до набору внутрішнього жиру.

Американська дієтологиня Емі Гудсон назвала напій, що найбільше сприяє утворенню небезпечного для здоров'я вісцерального жиру на животі.

Про це повідомляє Eat This, Not Thart!

"Вісцеральний жир – це жир, який огортає ваші внутрішні органи. Велика кількість жиру цього типу збільшує ризик розвитку інсулінорезистентності та, як наслідок, цукрового діабету другого типу, а також серцево-судинних захворювань та запальних процесів", – пояснила Гудсон.

Дієтолоиня закликала зменшувати відсоток вісцерального жиру в організмі. Для цього потрібно виконувати аеробні вправи, а також зменшити рівень хронічного стресу.

Гудсон зазначила, що насамперед варто забути про солодкі газовані напої, тому що в них міститься багато цукру та калорій, але водночас немає жодних корисних поживних речовин. Також у газовану воду часто додають фруктозу, яка, за словами дієтологині, при вживанні у великих кількостях перетворюється печінкою на жир, що може призвести до збільшення відсотка вісцерального жиру в організмі.

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Раніше дієтологиня назвала найкорисніший напій для здоров’я печінки.

А дієтологиня Емма Дербішир назвала ягоду, регулярне вживання якої допоможе покращити пам'ять та позитивно впливає на роботу головного мозку в цілому.

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