Дієтологиня назвала найкорисніший напій для печінки

Кава може знизити ризик розвитку цирозу.

Дієтологиня Кортні Д'Анджело назвала каву найкориснішим для здоров'я печінки напоєм.

Про це пише видання Eat This, Not That!

Д'Анджело послалася на дослідження, згідно з якими вживання кави може знизити ризик розвитку цирозу, а також захистити від жирової хвороби печінки.

Корисна дія напою пояснюється тим, що він здатний зменшити накопичення жиру та збільшити кількість антиоксидантів у печінці, які нейтралізують активність шкідливих вільних радикалів та запобігають пошкодженню клітин органу. Чорна кава також може протистояти рубцюванню печінки.

Дієтологиня також додала, що для збереження корисних властивостей напою його потрібно пити без додавання цукру, молока та жирних вершків.

