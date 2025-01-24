Дієтологиня назвала найкращий сніданок, який коштує копійки: він крутіший за яєчню і вівсянку

Харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров’я та якісного життя. Особливу увагу дієтологи приділяють сніданку, адже саме він забезпечує організм енергією на весь день. Традиційно найпопулярнішими варіантами ранкових страв вважали вівсянку з різними добавками, тости з авокадо, червоною рибою чи яйцем, мюслі з йогуртом, яєчню, а також солодкі страви, як-от вафлі чи круасани з кавою.

Зрештою, кожен обирає сніданок відповідно до своїх вподобань і фінансових можливостей. Проте якщо ваша мета – забезпечити організм корисними речовинами і водночас знизити рівень холестерину в крові, варто ознайомитися з результатами цікавого дослідження.

Провівши низку досліджень, експерти дійшли висновку, що найкорисніший сніданок зовсім інший, ніж ми звикли вважати. Цей продукт, про який багато хто забув, можна знайти в будь-якому магазині, і він коштує зовсім недорого.

Британська дієтологиня Гелен Бонд в інтерв’ю виданню Mirror зазначила, що найкращий вибір для здорового сніданку – це консервовані боби в поєднанні з яйцем. Такий варіант не лише сприяє підтримці здоров’я серця, а й допомагає знижувати рівень холестерину в організмі.

Дієтологиня підкреслює, що консервовані боби є чудовим джерелом білка та клітковини, тому ідеально підходять для сніданку. Клітковина сприяє здоров’ю травної системи і допомагає регулювати рівень цукру в крові. Окрім того, боби забезпечують тривале відчуття ситості, що сприяє контролю ваги. Після термічного оброблення квасоля допомагає знижувати рівень холестерину та зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.