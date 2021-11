Дієтологиня назвала спосіб зробити вівсянку кориснішою для фігури

Вівсянка є одним з найкращих варіантів для сніданку.

Американська дієтологиня Лаура Бурак назвала спосіб зробити вівсянку на сніданок більш поживною та корисною для фігури.

Бурак пояснила, що вівсянка багата на вуглеводи і практично не містить жирів і білків, тому дуже швидко засвоюється. Це може призвести до коливань рівня цукру в крові і, як наслідок, до почуття голоду незабаром після того, як людина поснідала.

Відчуття ситості стає ще більш короткочасним, якщо до страви додати сироп чи цукор, сказала дієтолог.

"Ви можете додати значну кількість білка у вівсянку або з'їсти його як гарнір. Це можуть бути, наприклад, яйця, горіхи, насіння, горіхове масло, йогурт, протеїновий порошок, сир або будь-який інший білок, який вам подобається", — сказала Бурак і додала, що вівсянка у поєднанні з білком стане повноцінним прийомом їжі, який дозволить стабілізувати рівень цукру в крові та продовжити відчуття ситості.

