Дієтологиня назвала вісім корисних для зору продуктів

Спеціаліст дала корисні поради.

Дієтологиня Керолін Вільямс назвала продукти, що зміцнюють здоров'я очей. Вільямс зазначила, що вітамін А корисний для очей, оскільки він зміцнює рогівку та підвищує гостроту зору. Нестача цього вітаміну в організмі характеризується проблемами із синтезом зорового пігменту родопсину, внаслідок чого виникає так звана куряча сліпота - неможливість чітко бачити предмети в сутінках чи темряві.

Дієтолог назвала вісім продуктів, багатих ретинолом (вітамін А), пише Yahoo Life.

Також читайте Дієтологиня назвала напій, що утворює жир на животі

Першим у списку став батат, у якому містяться каротиноїди, що діють як антиоксиданти. Шпинат, кейл і яйця також сприяють поліпшенню здоров'я очей. Діючи як антиоксиданти, ці пігменти поглинають значну кількість променів синього світла, не дозволяючи їм проникати всередину ока, щоб вільні радикали, що викликані світлом, не пошкодили клітини.

Дієтологиня також рекомендувала включити до раціону устриці.

"Цинк необхідний для активації понад 300 ферментів в організмі, він підтримує структуру та стабільність білків у сітківці та захищає її клітини, запобігаючи та уповільнюючи втрату зору, поряд з іншими антиоксидантами, такими як селен", — зазначила вона.

Для захисту клітин всього організму, зокрема очей, потрібний і вітамін Е, вважає Вільямс. Для заповнення дефіциту та підтримання нормального балансу цього вітаміну в організмі вона пропонує щодня з'їдати жменьку мигдалю. Тим, хто стикається з синдромом сухого ока, фахівець радить додати до раціону жирну та багату Омега-3 рибу, таку як форель, скумбрія, сардини та лосось.

Також Вільямс звернула увагу на папайю, в якій міститься сповільнюючий розвиток катаракти лікопін і вітамін C.

Скільки жувати їжу – поради від лікарки-дієтологині Наталії Самойленко

Читайте також: