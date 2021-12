Дієтологиня пояснила, як не набрати вагу під час новорічних свят

Спеціаліст радить обмежить вживання алкоголю.

Дієтологиня Дженніфер Брунінг назвала спосіб відсвяткувати Новий рік та провести зимові свята без шкоди для фігури.

Про це пише Eat This, Not That!

Також читайте Дієтологиня назвала спосіб зробити вівсянку кориснішою для фігури

На думку Брунінг, основна причина набору ваги під час новорічних свят - це надмірне споживання алкоголю.

По-перше, зазначає дієтолог, алкоголь посилює голод, і людина може почати налягати на закуски та переїсти. По-друге, солодкі та високоградусні напої містять багато калорій.

Бажаючим зберегти фігуру дієтолог рекомендувала скоротити кількість алкогольних напоїв під час свят. Вона зазначила, що краще обмежитись однією склянкою пива, одним келихом вина або однією чаркою міцного алкоголю щодня.

Дієтологиня Ганна Бєлокоз розповіла правила споживання рису

Раніше фахівці з фітнесу та здорового харчування розповіли про способи, які допоможуть схуднути без особливих зусиль та обмежень.

А дієтологиня Емма Дербішир назвала ягоду, регулярне вживання якої допоможе покращити пам'ять та позитивно впливає на роботу головного мозку в цілому.

Читайте також: