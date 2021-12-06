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Дієтологиня пояснила, як не набрати вагу під час новорічних свят

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Дієтологиня пояснила, як не набрати вагу під час новорічних свят

pixabay.com

Спеціаліст радить обмежить вживання алкоголю.

Дієтологиня Дженніфер Брунінг назвала спосіб відсвяткувати Новий рік та провести зимові свята без шкоди для фігури.

Про це пише Eat This, Not That!

На думку Брунінг, основна причина набору ваги під час  новорічних свят - це надмірне споживання алкоголю. 

По-перше, зазначає дієтолог, алкоголь посилює голод, і людина може почати налягати на закуски та переїсти. По-друге, солодкі та високоградусні напої містять багато калорій.

Бажаючим зберегти фігуру дієтолог рекомендувала скоротити кількість алкогольних напоїв під час свят. Вона зазначила, що краще обмежитись однією склянкою пива, одним келихом вина або однією чаркою міцного алкоголю щодня.

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