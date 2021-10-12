Дієтологиня розповіла про найздоровіший спосіб приготування вівсянки на сніданок чи вечерю

Дієтологиня розповіла про найздоровіший спосіб приготування вівсянки на сніданок чи вечерю

Рецепт корисної вівсянки для ранку чи вечері.

Не існує такого поняття, як ідеальний сніданок чи вечеря. Дієтологиня Сара Гароне, яка ґрунтує свої поради лише на фактах доказової медицини, розповіла, як приготувати смачну і по-справжньому корисну вівсянку на сніданок чи вечерю. Про це - у нашому матеріалі.

Сара Гароне - Фейсбук

Вівсяна каша не тільки слугує чистим полотном для створення власного шедевра, але й містить багато клітковини (і навіть трохи білка).

Дослідження показують, що збільшення кількості цільнозернових продуктів у вашому раціоні може зменшити ризик серцевих захворювань, раку.

Швидкий рецепт вівсянки від дієтологині

Можна готувати овес різними способами: запікати у духовці, замочувати на ніч, варити в мультиварці. Кожен з них має свої переваги.

"Мій улюблений спосіб приготування - у мікрохвильовці. І хоча мікрохвильову піч не люблять за те, що в ній знищуються поживні речовини з деяких продуктів, а інші там покриваються скоринкою і стають сухими, це не впливає на овес", - каже Сара.

За її словами, мікрохвильова піч - це надзвичайно простий, блискавичний спосіб зварити вівсяну кашу.

Краще за все замочувати овес завчасно, але якщо ви не встигли це зробити, мікрохвильовка підійде.

Інгредієнти і приготування

На пів склянки вівсянки візьміть дві частини води (1 склянка), а на одну частину (1/2 склянка) вівса.

Додайте столову ложку натурального арахісового масла без цукру.

Наріжте один банан, яблуко чи грушу. (Найновіші дослідження підтверджують перевірену часом пораду: з’їдати п’ять порцій фруктів і овочів на день).

Для натяку на солодкість розмішайте чайну ложку меду.

Додайте корицю.

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