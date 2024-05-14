Дієтологиня розповіла про переоцінені та недооцінені продукти для здоров'я: ви будете здивовані

Дієтологиня розвінчала міти про деякі продукти, які сьогодні в Мережі вважаються надзвичайно корисними для здоров'я. Та назвала недооцінені, які варто додати до раціону.

Дієтологиня Клер Сорлі стверджує, що популярні нині колагеновий порошок та пробіотичні добавки дуже переоцінені споживачами. А ось бульйон на кістці, чай, квашену капусту та малину слід обов'язково додати до свого раціону.

Хоча колагенові порошки наразі дуже популярні і, за словами виробників, здатні підвищити еластичність шкіри, надати волоссю блиску, зміцнити кістки, фахівчиня вважає, що її клієнти, як показала практика, отримують набагато кращі та ефективніші результати для шкіри, волосся, нігтів та суглобів, коли споживають не порошкоподібну форму, а цілісне харчове джерело колагену. Вона також добавила, що всі ці порошки піддаються додатковому обробленню, можуть містити добавки, які спричиняють газоутворення, здуття живота та навіть алергічні реакції.

Замість них Сорлі рекомендує щоденно додавати до свого раціону кістковий бульйон, адже саме він містить найбільше колагену, тому що готується на кістках тварин та сполучній тканині. Пристойну кількість клітковини, яка потрібна нашому організму, має малина. Її чомусь дуже недооцінюють останнім часом, стверджує дієтологиня.

Віднесла вона до переліку переоцінених продуктів також пробіотичні добавки. Хоча вони й допомагають покращити стан кишківника, усувають проблеми з травленням, проте найкращим варіанто є така страва, як квашена капуста. В ній міститься більше штамів пробіотиків. Багато споживати не варто, можете почати з однієї чайної ложки на день. Це досить доступний продукт, в якому є багато про- та пребіотиків.

Також дієтологиня вважає, що слід вживати спеціальні трав'яні чаї, які містять м'яту, ромашку, лемонграс, листя ожини та квіти липи, апельсина, бутони троянд і глід. Такий напій покращує сон, допомагає швидше заснути і міцно спати протягом всієї ночі.

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