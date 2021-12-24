Дієтологиня розповіла, як не набрати зайву вагу взимку

Спеціаліст радить скоротити добову норму калорій.
Дієтологиня Нмамі Агарвал назвала спосіб, що допомагає не погладшати взимку.
Про це повідомляє видання The Indian Express.
Зі слів експерта, в холодну пору року люди рідше гуляють і не такі фізично активні, як влітку. В результаті скорочується кількість енергії, що спалюється організмом. Якщо при цьому продовжувати харчуватися як і раніше - можна набрати зайві кілограми.
Агарвал радить стежити, щоб харчування відповідало фізичної активності. Наприклад, можна скоротити добову норму від 2,5 тисяч кілокалорій до 2 тисяч кілокалорій.
"Роблячи так, ви не відмовлятиметеся від якихось продуктів, не моритимете себе голодом і, найголовніше, зможете насолоджуватися своїм харчуванням", — сказала вона.
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