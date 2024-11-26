Дієтологиня розповіла, яким напоєм слід розпочинати свій ранок для молодості і енергії: це не кава

Якщо ви хочете почуватися бадьоро і молодо від самого ранку, потрібно правильно розпочати свій день. Спробуйте для цього один корисний напій, багатий мінералами і мікроелементами.

Дієтологиня і нутриціологиня Оксана Скиталінська на своєму YouTube-каналі розповіла, який напій потрібно готувати вранці, щоб відчувати себе сповненою сил протягом всього дня.

Щоб приготувати справжній еліксир вічної молодості, потрібно взяти гарячу воду, лимон, імбир та декілька ягід калини.

Ягоди спочатку потрібно потовкти в ступці, щоб вони пустили сік. Потім до них натерти невеликий шматочок коріння імбиру. Обов'язково процідіть суміш, залийте гарячою водою і, наостанок, додайте сік одного лимону.

Обов'язково пийте напій маленькими ковтками.

Чому такий напій дійсно корисний для нашого організму, особливо вранці? Калина є справжнім суперфудом українського народу. В ній міститься дуже багато вітаміну С, гінгеролу та ефірних олій. Гінгерол, каже дієтологиня, є сильним антиоксидантом, який захищає наш організм не лише від запалень, але й від передчасного старіння. Завдяки цим корисним речовинам нормалізовується ліпідний обмін. А ще калина відрізняється протираковими і противірусними властивостями.

Імбир допомагає пришвидшити метаболізм, знизити в організмі рівень цукру, покращує циркуляцію крові та навіть допомагає за отруєнь. Він містить багато вітаміну А, вітаміни групи В і гінгерол, а тому зміцнює імунітет (що дуже важливо взимку) і допомагає боротися з бактеріями.

Лимонний сік потрібен нашому організму не лише через високу концентрацію вітаміну С, він також підтримує здоров'я серця. А завдяки великій кільності антиоксидантів запобігає утворенню вільних радикалів, які можуть спричинити атеросклероз (коли в артеріях накопичуються бляшки). За регулярного вживання лимону ви можете навіть попередити інсульт чи серцевий напад.

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