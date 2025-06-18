Дієтологи назвали 13 найкорисніших рибних консервів: ось чому їх потрібно обов’язково додати до щоденного раціону

Які рибні консерви найкращі / © unsplash.com

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Консерви з риби — це продукти з високим вмістом поживних речовин, вони ідеально підходять як доповнення до страв чи повноцінне харчування. До того ж, вони вважаються більш бюджетними, ніж свіжа риба. В них містяться Омега-3 жирні кислоти, білки, вітаміни та мінерали, які поліпшують здоров’я і самопочуття.

Про те, які саме рибні консерви потрібно вживати, пише видання Health.

Які рибні консерви найбільш корисні

Сардини — в цих консервах міститься дуже велика кількість Омега-3 жирних кислот, які допомагають в підтримці здоров’я серця та судин, зменшенні запалення. Також вони багаті на кальцій, а тому корисні для кісток, як і вітаміни В12 та D. На одну банку (100 г) — 22,6 г білка.

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Оселедець — також містить корисні жири, які потрібні для здорової роботи серця і мозку. Продукт багатий на антиоксиданти (зокрема, селен), який необхідний для вироблення гормонів щитоподібної залози, захисту від окисного ушкодження, синтезі ДНК. Він має багато білка і вітаміни D та В12.

Копчена риба — кіппери (копчений оселедець) має таку ж поживну користь для організму як і консервований, в них багато Омега-3 жирних кислот, а ще вітаміну D. На одну порцію (85 г) — 21 г білка.

Лосось — основна його користь полягає в тому, що він містить 13,8 мг вітаміну D на порцію, а це 100% від добової норми. Також він є чудовим джерелом Омега-3 жирних кислот. На порцію (100 г) — 19 г білка.

Тріска — так як вона містить лише пісний білок (на порцію 85 г — 9 г білка та всього 89 калорій), її вважають чудовим варіантом під час дієти. Вона забезпечує стабільну втрату зайвої ваги.

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Блакитний тунець — згідно з дослідженнями, в блакитному тунці більше білка, ніж в інших видах цієї риби. Також він містить триптофан та фенілаланін, а це амінокислоти, які відрізняються антидепресантними властивостями. Триптофан додатково потрібен для здоров’я імунної системи та правильної роботи серця.

Райдужна форель — це консерва володіє протираковими, антиоксидантними, антибактеріальними властивостями, а ще є чудовим джерелом корисних жирів. В ній багато вітамінів та мінералів. На одну порцію (85 г) — 17 г білка і всього 100 калорій.

Скумбрія — в ній міститься багато Омега-3 жирних кислот, вітаміни В12 та D, які поліпшують артеріальний тиск, рівень холестерину і рівень тригліцеридів в сироватці (рівень жирів в крові). Багата на селен, білок.

Анчоуси — є чудовим джерелом кальцію, багаті на Омега-3 жирні кислоти. На одну порцію (57 г) містять 25% від добової норми потреби в залізі. Тому їх рекомендовано додавати до раціону людям з дефіцитом заліза.

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Устриці — як і інші рибні консерви, багаті на Омега-3 жирні кислоти, також містять селен, залізо, цинк. Вони допомагають підтримати здоров’я серця, судин, імунну систему та потрібні для вироблення енергії.

Кальмари — багаті калієм, натрієм, фосфором, магнієм, цинком, мають при цьому низький рівень жиру. Чудове джерело Омега-3 жирних кислот. На одну порцію (85 г) — 13 г білка та всього 78 калорій.

М’ясо краба — консерва з м’ясом краба багата на мінерали і вітаміни, які потрібні нашому організму. Вона містить понад 50% від добової потреби в селені в одній порції. Також одна порція (85 г) — 15 г білка і всього 1 г жиру. Це робить продукт дуже корисним за необхідності дотримуватися дієти.

Мідії — ці консерви слід вживати, якщо потрібно підтримати здоровий обмін речовин, збільшити кількість еритроцитів, адже вони багаті на вітаміни групи В. В них міститься багато Омега-3 жирних кислот і білка, тому вони корисні для здоров’я серцево-судинної системи, підтримують імунітет, збільшують рівень енергії.

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