Дієтологи назвали найкорисніші сири, які обов’язково слід додати до щоденного раціону

Який сир вважається найкориснішим / © unsplash.com

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“Звертайте увагу наскільки висока поживна цінність продуктів на одну калорію”, — каже Розмарі Траут, директорка програми кулінарних мистецтв і харчових наук в університеті Дрекселя. Вибирайте сири, які “мають низький вміст насичених жирів і натрію” та “високий вміст білка, кальцію та пробіотиків”, радить дієтологиня Дженніфер Альтман. І ось, які п’ять сирів відповідають такому опису.

Моцарела

Моцарела безсумнівно потрапляє до цього переліку корисних сирів, містячи шість грамів білка всього в порції на 28 грамів. Окрім високого вмісту білка, вона також має низький вміст насичених жирів і натрію та є хорошим джерелом кальцію, фосфору та цинку, які є важливими для здоров’я кісток. Про це повідовляє докторка Альтман.

Моцарела також містить бактерії Lactobacillus casei та Lactobacillus fermentum — два корисних пробіотики, які сприяють хорошому здоров'ю кишківника.

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Козячий сир

Хоча його смак може бути суперечливим, але цей свіжий, кремовий сир приносить безліч корисних властивостей, головним чином тому, що виготовлений із козячого молока. Багатий на вітаміни A та B2, козяче молоко також містить менше лактози, ніж коров'яче, що робить його легшим для перетравлення для тих, хто має чутливість до цього ферменту.

Крім того, як зазначає Траут, сир з козячого молока є більш “метаболічно реактивним”, що означає, що він менш ймовірно буде зберігатися у вигляді зайвого жиру в організмі. Це пов'язано з тим, що в козячому молоці вищий вміст коротколанцюгових жирних кислот порівняно з коров’ячим молоком, пояснює вона.

Кім Явіц, дієтологиня та власниця Two Six Fitness у Сент-Луїсі, США, погоджується, пояснюючи, що ці менші молекули жиру також “перетравлюються швидше... що може допомогти вам відчувати ситість швидше” і призводити до “споживання меншої кількості калорій під час наступних прийманнях їжі”.

Домашній сир

Багатий на білок і насичений цінними вітамінами B та B12, цей кремовий сир вже багато років є відомим здоровим продуктом. За словами Явіц, одна чашка цього продукту містить 24 грами білка, що сприяє нарощуванню м'язів і надовго заповнює живіт, що робить його чудовим варіантом для людей, які хочуть збільшити споживання важливого макронутрієнта.

Крім того, Явіц зазначає, що багато брендів домашнього сиру містять бактерії, які можуть допомогти зміцнити вашу імунну систему та покращити травлення.

Пармезан

Маючи цілих 10 грамів білка на порцію в 28 грамів, пармезан також містить дуже мало лактози, що робить його легшим для перетравлення, ніж більшість сирів з коров'ячого молока. Він також багатий на кальцій, з 335 мг на порцію в 28 грамів. З іншого боку, пармезан досить високий за вмістом натрію, тому не рекомендується їсти його в великих кількостях—особливо якщо для вас важливий вміст солі, але на щастя, він має такий насичений смак, що більшість з нас не можуть з’їсти його надто багато.

Швейцарський сир

Цей знаменитий сир з дірочками потрапив до переліку суперфудів 2017 року через наявність корисної пробіотичної бактерії під назвою Propionibacterium freudenreichii. За словами Явіц, дослідження показали, що цей пробіотик може допомогти зменшити запалення, боротися з інфекціями та навіть уповільнювати процес старіння.

Окрім переваг цього пробіотика, Явіц зазначає, що швейцарський сир також багатий іншими важливими поживними речовинами, зокрема вітаміном B12, кальцієм і фосфором. Він також є добрим джерелом білка та кальцію, які корисні для здоров’я кісток, каже Альтман.