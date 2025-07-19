Дієтологи назвали сир №1 для тих, хто бажає схуднути: допомагає в контролі ваги

Який сир найкращий для здоров’я / © unsplash.com

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Коли мова заходить про зменшення або підтримку ваги, фахівці з харчування зазвичай радять уникати твердих і жирних сирів, віддаючи перевагу більш легким варіантам — наприклад, свіжому сиру чи рикоті. Проте пармезан є цілком особливим випадком. Незважаючи на його витриману, насичену смакову палітру і щільну структуру, цей сир володіє унікальними властивостями, які роблять його несподіваним, але надзвичайно корисним союзником у прагненні до здорового харчування.

Йдеться не про будь-який твердий сир, а виключно про Parmigiano Reggiano — справжній італійський пармезан, виготовлений за традиційним рецептом лише з непастеризованого молока, сичужного ферменту та солі, без жодних консервантів чи додаткових добавок. Як пояснює лікарка-дієтологиня Марта Ґарай, цей продукт варто включити в раціон через його високу поживну цінність. Він не тільки забезпечує організм необхідною енергією, а й допомагає відновлювати м’язові тканини та загалом покращує здоров’я. Для тих, хто веде здоровий спосіб життя, пріоритетом мають бути максимально натуральні продукти — і пармезан саме до таких належить, підкреслює експертка.

Пармезан вирізняється великою кількістю білка, що робить його ідеальним варіантом для людей, які не споживають м’ясо, або тих, хто шукає якісні молочні альтернативи на рослинній основі. Завдяки своїй здатності довго дарувати відчуття насичення, він допомагає уникнути непотрібних перекусів між основними прийомами їжі. Саме тому дієтологи часто радять додавати пармезан до вечері — наприклад, поєднуючи його з руколою або використовуючи як доповнення до овочевих страв і соусів.

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Ще одним вагомим плюсом пармезану є значна кількість селену — мікроелементу, який зміцнює імунітет. Крім того, цей сир багатий на кальцій і фосфор, а також володіє антиоксидантними властивостями, що сприяють покращенню здоров’я шкіри та волосся. Завдяки тривалому процесу дозрівання пармезан практично не містить лактози, тому він безпечний навіть для тих, хто страждає на її непереносимість.