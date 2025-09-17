Який домашній сир корисніший для здоров’я / © unsplash.com

Кисломолочний сир — давній гість на українському столі. Його додають у сирники, запіканки, млинці або ж подають із варенням до чаю. І, звісно, кожен обирає свою улюблену жирність: від легкого знежиреного до більш насиченого 9%. Але чи однакова їхня користь?

Чому знежирений сир не завжди правильний вибір

На перший погляд, знежирений варіант виглядає ідеальним — мінімум калорій, максимум білка. Однак разом із жировою складовою продукт втрачає й частину своєї цінності. Саме жири забезпечують засвоєння жиророзчинних вітамінів A, D, E та K. Без них кальцій, заради якого сир найчастіше і вживають, майже не потрапляє до кісток та зубів.

Є й інша проблема: процес виробництва. Щоб компенсувати суху текстуру та бляклий смак, деякі виробники додають крохмаль, підсолоджувачі чи стабілізатори. У результаті замість «корисного дієтичного продукту» людина отримує оброблений сир, який може викликати різкі стрибки рівня інсуліну та аж ніяк не допомагає контролювати вагу.

Плюси та мінуси сиру 9%

Сир із середнім вмістом жиру (приблизно 5–9%) має зовсім інший профіль користі, ніж знежирений. Це повноцінне джерело білка й молочного жиру, що дарує відчуття ситості, підтримує стабільний гормональний фон та живить мозок завдяки фосфоліпідам. Невелика порція такого продукту легко здатна замінити повноцінний перекус.

Сучасна наука давно спростувала міф про “шкідливість” молочних жирів. Доведено, що їхнє помірне вживання не лише не провокує ожиріння чи серцево-судинні проблеми, а й вважається важливою складовою збалансованого раціону.

Втім, варто пам’ятати про золоте правило міри. Надлишок насичених жирів може призвести до підвищення рівня “поганого” холестерину, збільшити ризик атеросклерозу та створити додаткове навантаження на нирки.

То який сир обрати

Порівняння двох варіантів показує: справа не лише у калорійності. Знежирений сир — це продукт, що часто втрачає природну харчову цінність і насичується добавками. Натомість 9% зберігає природний баланс поживних речовин і смак, задуманий природою.

Висновок простий: краще обрати якісний сир середньої жирності та споживати його невеликими порціями. Кілька ложок натурального продукту принесуть організму набагато більше користі, ніж кілограм знежиреного аналога.